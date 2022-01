Quels fromages utiliser pour une raclette ?

C’est le repas incontournable pour se réchauffer des fraîches températures d’hiver. La raclette fait toujours autant l’unanimité pour un dîner en famille ou entre amis.

Elle est aussi particulièrement simple à préparer : il faut simplement sortir l’appareil de son carton et acheter les bons ingrédients. Pour qu’elle soit un succès, le choix des fromages est primordial. Voici ceux vers lesques on peut se tourner.

De la raclette AOP

Le premier qui s’impose est évidemment la raclette. Mais il y en de plusieurs sortes et, sans surprise, de différentes qualités. On recommande de l’acheter chez son fromager plutôt que dans une grande surface. Ce dernier aura vraisemblablement de la raclette suisse protégée par une appellation AOP, la raclette du Valais. Ou encore sa version française, la raclette de Savoie, qui a obtenu une IGP (Indication géographique protégée). Affinées pendant plusieurs mois, ces deux préparations sont optimales entre octobre et février. Elles sont exclusivement destinées à être fondues sinon elles présentent peu d’intérêt.

Des variantes parfumées

Face à l’engouement, les producteurs ont développé tout un éventail de saveurs. On peut facilement trouver dans le commerce de la raclette fumée (délicieuse), au cumin, aux herbes, à la moutarde, au vin blanc, au piment d’Espelette ou encore à l’ail. Autant de variétés qui ont en commun la douceur de ce fromage une fois fondu.

Du morbier

C’est le fromage tendance pour twister sa raclette. Le Morbier, facilement identifiable à sa raie noire, a une pâte onctueuse au lait cru qui se prête volontiers au poêlon à raclette. Le célèbre chef Cyril Lignac en utilise quand il fait une raclette.

Des fromages bleus

Pour jouer la carte du caractère, on peut aussi s’orienter vers les bleus. Avec sa texture agréable, la fourme d’Ambert s’y prête très bien. Le gorgonzola également, mais comme il est déjà particulièrement coulant, on veillera à ne pas le laisser trop longtemps sous la source de chaleur. Enfin, le bleu de Gex ou le Roquefort peuvent aussi contribuer à apporter une dose d’originalité.

De la tomme de chèvre

Pour une raclette variée, il est également possible d’aller chercher d’autres laits que celui de vache. Il y a peu d’intérêt à faire fondre un chèvre frais en revanche, sous forme de tomme on obtient de belles saveurs.