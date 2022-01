Chandeleur : Merouan Bounekfraf dévoile sa recette simple et rapide de crêpe

L’animateur télé (M6) et ex-Top Chef Merouan Bounekraf, réputé pour son humeur joyeuse, a toujours aimé les crêpes que lui cuisinait sa maman. A l’occasion de la Chandeleur, il dévoile sa recette très simple et efficace pour se régaler.

Ingrédients

1 litre de lait

500 gr de farine

6 œufs

2 cuillères de beurre noisette

Préparation

Mettre tous les ingrédients dans un saladier et mélanger. Puis passer directement la pâte au mixeur plongeant pour éviter les grumeaux. Inutile de la faire la veille, on peut l’utiliser peu de temps après.

On l’agrémente avec ce qu’on veut : confiture, pâte à tartiner… Ou dans sa version la plus simple : un peu de sucre et un trait de jus de citron.

Dans son dernier livre, le chef présente un « gâteau de crêpes de la daronne ». Il sera bientôt disponible à Panade, sa nouvelle boulangerie-pâtisserie à Paris.

Accords Mets & Vannes, Merouan Bounekraf, éditions Larousse, 16,95€