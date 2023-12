Scandale dans un hôtel de luxe à Biarritz : le jeune commis affirme que c'était «une blague»

Un commis avait été attaché nu à une chaise dans la cuisine de l’Hôtel du Palais à Biarritz. Le bizutage avait provoqué le licenciement d’Aurélien Largeau, le chef étoilé du restaurant gastronomique. Pourtant, ce vendredi le jeune homme au cœur du scandale a assuré qu’il s’agissait d’une blague.

Les faits s’étaient déroulés dans les cuisines de l’Hôtel du Palais à Biarritz samedi 2 décembre dernier. Lucas, un jeune commis du restaurant de l’hôtel de luxe, avait été attaché nu à une chaise au beau milieu des locaux. Reçu par France Bleu Pays Basque, le jeune homme a nié avoir été bizuté.

L’incident, qui s’était déroulé sous les yeux du chef étoilé Aurélien Largeau, aurait provoqué le départ du cuisinier qui dirigeait le restaurant gastronomique de l’hôtel cinq étoiles depuis 2020. Face à nos confrères de France Bleu Pays Basque ce vendredi, Lucas, le demi-chef de partie aux sauces et aux garnitures de l’Hôtel du Palais à Biarritz expliquait qu’il s’agissait «d’une petite blague entre amis».

Un effet boule de neige dans les médias

«On parle de moi avec une carotte dans le c... et une pomme dans la bouche, mais c’est faux», assurait le jeune homme, victime de rumeurs qui ont provoqué son harcèlement sur les réseaux sociaux. Lucas a notamment démenti le fait qu’il ait été filmé et pris en photo lors de cette affaire. «Je ne sais même pas de quelle photo on parle. Je n’ai rien reçu. Et d’ailleurs, sur les réseaux sociaux, il n’y a rien qui a été publié», a-t-il expliqué à nos confrères.

Le jeune commis a regretté que cet «effet médiatique» prenne «tant d’ampleur». Il a également déploré l’éviction de son supérieur, le chef Aurélien Largeau, au sein de l’établissement de luxe. Il l'a notamment qualifié de «chef le plus exceptionnel» qu’il a pu rencontrer au cours de sa carrière. À ce jour, Lucas ne fait même plus partie du personnel du restaurant gastronomique, par «choix professionnel».

Jeudi 28 décembre dernier, le parquet de Bayonne ouvrait une enquête préliminaire pour agression sexuelle et violence dans le but de faire toute la lumière sur l’affaire. Plusieurs personnes sont auditionnées ce vendredi.