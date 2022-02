Carrefour : bientôt un supermarché virtuel dans le métavers ?

La grande distribution de demain s’invente aujourd’hui. Carrefour vient d’acquérir un terrain virtuel dans le métavers The Sandbox. La dirigeante en charge de la transformation digitale du groupe vient de l’annoncer sur Twitter ce mardi 1er février.

Le métavers est un monde virtuel appelé aussi l’Internet de demain. Il en existera plusieurs dont celui très médiatisé de Mark Zuckerberg (Meta). Créé par deux Français en 2011, celui de The Sandbox est une plate-forme propice à l’expérimentation numérique en tout genre. On peut y concevoir des jeux et les monétiser à l'aide de la blockchain Ethereum, on peut aussi acheter des NFT comme des skins pour des jeux vidéo. Mais l’idée de génie des développeurs est de proposer aux marques des bouts de terrains virtuels privatisables pour y lancer des expériences sur-mesure.

Carrefour n’est pas la première marque à s’y implanter. Il y a quelques jours, Warner Music Group a annoncé la création d'un parc d'attractions musical dans Sandbox.

On vient de récupérer les clés, c’est officiel : Carrefour est l’heureux propriétaire d’un beau terrain dans le #metaverse !





Pour l’heure, le géant de la grande distribution français reste discret sur ses intentions concernant ce lopin de terre virtuel, tout comme sur le montant de la transaction. S’agit-il d’un coup marketing pour rajeunir son image ou bien d’un réel désir d’expérimentation ? «Rien n’est décidé à ce jour mais nous avons plein de projets», a indiqué à LSA Élodie Perthuisot Directrice Executive E-Commerce.

Le champ des possibilités est vaste : supermarché virtuel, vente de produits virtuels certifiés sous la forme de NFT… «Nous ne ferons pas un copier-coller du magasin physique, le but n’est pas ici de faire de l’e-commerce», a-t-elle prévenu.