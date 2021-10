Facebook : tout savoir sur le Métavers de Mark Zuckerberg

Un véritable monde parallèle numérique. C'est le rêve caressé par Mark Zuckerberg avec son Métavers. Voici ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle Terre virtuelle.

Qu'est-ce que le Métavers selon Facebook ?

«La qualité essentielle du métavers sera la présence, le sentiment de vraiment être là avec les gens», expliquait Mark Zuckerberg en juillet dernier sur son profil Facebook. Concrètement, le créateur du célèbre réseau social a exprimé sa volonté de créer un monde en réalité virtuelle qui permettrait de se retrouver avec ses amis, de faire du shopping virtuel, de travailler, d'apprendre et même de se divertir dans des jeux vidéo. Le métavers s'appuiera sur Internet et la technologie de la réalité mixte (combinant le virtuel et l'augmenté) à la manière du monde décrit dans les livres de science-fiction «Le Samouraï Virtuel» de Neal Stephenson (1992) et «Ready Player One» (2011) d'Ernest Cline, ce dernier ayant été porté au cinéma par Steven Spielberg.

Dans l'absolu, Mark Zuckerberg souhaite une expérience fluide et simple d'accès pour les utilisateurs. «Pour accomplir notre vision du Métavers, nous avons besoin de construire le tissu connectif entre (les différents) espaces numériques - afin de passer outre les limitations physiques et de pouvoir se déplacer entre eux avec la même facilité qu'entre les pièces de sa maison». C'est donc un côté IRL (In real life) qui est recherché par Facebook, qui veut préparer le futur de l'Internet mobile.

Quand sera-t-il accessible ?

Interrogé en juillet dernier par le site américain The Verge, Mark Zuckerberg s'est avancé sur l'année 2026. «Mon espoir, c'est que d'ici à cinq ans environ (...) les gens nous perçoivent avant tout comme une entreprise du Métavers», avait-il déclaré.

Cela fait plusieurs années que Facebook se positionne à la croisée des médias. Depuis le rachat d'Oculus en mars 2014 pour 2 milliards de dollars, Mark Zuckerberg n'a jamais caché son ambition de développer de nombreux services autour de la réalité virtuelle. La création d'une division dénommée Facebook Reality Labs a permis de lever le voile sur plusieurs projets, comme Facebook Works, un espace de travail virtuel pour réunir des collaborateurs, tandis que Facebook Gaming souligne que le groupe investit dans une plate-forme de jeux vidéo. Parallèlement, Facebook est devenu un expert dans le marketing digital. Autant d'éléments qui montrent comment le géant américain à poser ses pions sur l'échiquier dans le but de préparer ce projet.

10.000 emplois créés en Europe

Si des employés de Facebook planchent sur un tel projet depuis plusieurs années, le futur Métavers du groupe américain a pris une dimension tangible ce lundi 18 octobre, Facebook ayant déclaré qu'il avait l'intention de créer 10.000 emplois en Europe d'ici à cinq ans.

Facebook est déjà très présent sur le Vieux Continent où il dispose notamment à Paris d'une équipe de chercheurs dédiés aux développements d'applications liées à l'intelligence artificielle.