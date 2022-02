Tickets restaurants : bientôt la fin du plafond exceptionnel ?

A mesure que le front sanitaire se dégage, les mesures exceptionnelles mises en place depuis le début de la pandémie se raréfient. L’utilisation des tickets-restaurants devrait ainsi revenir à un plafond de dépense quotidien bien inférieur.

Jusqu’alors il était possible de dépenser jusqu’à 38 euros grâce à une autorisation spéciale mise en place au début de la pandémie pour soutenir les restaurateurs.

A partir du 1er mars, la limite doit redescendre à 19 euros, d’après une information du Figaro, citant une source au ministère de l’Economie.

Leur utilisation ne sera par ailleurs plus possible les dimanches et les jours fériés, sauf pour certaines professions. En revanche, le plafond fixé pour des dépenses dans les supermarchés reste fixé à 19 euros.

Cette mesure concernait l’ensemble des titres restaurants (tickets restaurants, chèques déjeuner, cartes Swile).

Elle faisait partie des revendications des professionnels. Principal syndicat de l'hôtellerie restauration, l’UMIH a toujours milité pour sa prolongation voire sa pérennisation. D’après ses chiffres, le ticket moyen du déjeuner est passé de 15 à 21 euros en moyenne grâce au déplafonnement.