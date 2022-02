Gigi, le nouveau restaurant italien chic avec une vue imprenable sur Paris

A l’image des autres adresses du groupe Paris Society (Mun, Girafe, Perruche…), Gigi en met plein la vue.

Installé dans l’ex-Maison Blanche en plein cœur du triangle d’or, ce restaurant italien chic offre un panorama incroyable sur les toits parisiens, du Panthéon à la tour Montparnasse en passant par la tour Eiffel pour les plus chanceux.

Un spectacle qui se contemple de jour comme de nuit à travers une immense baie vitrée. Gigi est un lieu chic mais chaleureux avec ses banquettes interminables et ses larges fauteuils en rotin. C’est le jeune architecte d’intérieur Hugo Toro qui a signé cette nouvelle adresse du groupe. On lui doit notamment La Scène de Stéphanie Le Quellec mais aussi le corner éphémère Orient Express à la Samaritaine. Il a pensé Gigi comme une invitation au voyage dans une belle demeure italienne.

Ce nouveau restaurant se vit comme une expérience. Perché sur le toit du Théâtre des Champs Élysées, on y accède en prenant l’ascenseur. La soirée commence une fois installé à sa table. Elles sont nombreuses, l’espace est immense, mais de nombreux coins intimistes ont été aménagés. En fond sonore, un groupe reprend des classiques du répertoire italien. On s’y sent bien.

A la carte, Gigi propose de commencer son dîner par des petites assiettes à partager : mortadelle à la truffe (20€), coppa (14€). Les arancini à la truffe sont délicieux (22€). On poursuit avec les incontournables de la gastronomie italienne : vitello tonnato (23€) linguine alle vongole version blanco, c’est-à-dire sans tomate (34€), escalope de veau alla milanese (37€).

Même s’il ne reste plus de place pour le dessert, les intitulés ont de quoi séduire : belle tarte au citron meringuée, gigi bueno inspiré d’une célèbre confiserie… Mais le vrai spectacle réside dans les desserts pantagruéliques à partager (il faut être nombreux) : Pavlova démesurée, pas loin d’entrer au Guinness des records (72€) ou encore tiramisu plus que généreux (28€). C’est un peu comme le décor, on en a plein la vue.

Gigi, 15, avenue Montaigne, Paris 8e