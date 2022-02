Tiktok : cette astuce simplissime d'une influenceuse pour réussir ses cookies

Le secret d’une série de cookies réussis tient bien évidemment dans le choix des ingrédients. Mais une technique particulièrement efficace permet de leur donner un aspect régulier, parfait et gourmand.

C’est une technique qu’une célèbre influenceuse a développé dans un post TikTok. Babychrismom est une jeune maman (qui n’a d’ailleurs pas hésité à poster une vidéo de son accouchement sur le réseau social) basée à Austin au Texas aux Etats-Unis. Elle s’est rendue célèbre avec ses posts sur des recettes simples comme par exemple celles des intriguants muffins à la banane et à l’avocat. La jeune femme est aussi fameuse pour ses vidéos où elle met en scène sa famille ; elle n’hésite pas à se filmer en train de donner le sein à l’un de ses enfants.

Cette fois c’est un truc imparable sur les cookies qu’elle a confié à sa communauté de plus de 324.000 followers. Pour leur donner un aspect parfaitement rond, il suffit de prendre un mug et de le placer au dessus d’un cookie quand il sort tout juste du four. En tournant à plusieurs reprise à l’intérieur on va lui donner un aspect régulier, comme s’il sortait d’une usine. Attention toutefois à ne pas trop cuire ses gateaux. Ces derniers doivent être encore bien moelleux.