Voici les meilleurs thés et tisanes pour la santé, selon 60 millions de consommateurs

Les thés et les infusions sont réputés pour leurs bienfaits ? L’association 60 millions de consommateurs jette un pavé dans la mare. Les petits sachets à plonger dans l’eau chaude contiendraient notamment des résidus de pesticides mauvais pour l’organisme comme le glyphosate ou des métaux lourds.

Près d’une cinquantaine de marques ont été passées au crible. Les résultats des analyses ont de quoi refroidir : au total, seize substances jugées «problématiques» ont été décelées met en garde l’association dans son nouveau numéro du mois de mars.

Quatre familles de produits ont été analysées : thé noir et vert à la menthe, infusions à base de verveine et infusions détox, à chaque fois en bio et en conventionnel.

Sans surprise, ce sont les produits bios qui s’en sortent le mieux. Par exemple, pour les thés les marques suivantes présentent de très bons résultats : Breakfast Terra Etica, le Thé Noir Bio English Breakfast de Clipper, l’Earl Grey de Kusmi Tea, Thé Noir Earl Grey goût bergamote Bio Village de la Marque Repère E.Leclerc.

Côté infusion, ce n’est pas parce qu’une tisane va «faciliter l’endormissement» qu’elle est de facto bonne pour la santé. Encore, une fois le bio se démarque : Paysans d’Ici, Romon Nature et Jardin Bio se distinguent.