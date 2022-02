Top Chef : où trouver les restaurants des derniers candidats

La nouvelle saison du célèbre programme culinaire est lancée. Les candidats vont s’affronter en cuisine pour tenter de s’imposer.

Avant eux, de nombreux jeunes chefs se sont frottés aux multiples épreuves avec plus ou moins de succès. Certains d’entre eux sont aujourd’hui des chefs reconnus. Voici les bonnes adresses à tester pour retrouver des anciens candidats.

Chocho de Thomas Chislom

A la fois cosy et branché, ce repaire de bons petits plats s’est installé dans les murs de l’ancien Bel ordinaire, en plein quartier gourmand du 10e arrondissement. Le jeune chef (30 ans) et sa brigade envoient des assiettes pleines de pep et surtout d’originalité. A la carte, les plats qui en disent le moins sont ceux qui surprennent le plus.

Chocho, 54, rue de Paradis, Paris 10e

©antoinemotard

Fripon de Pauline Séné

Ses assiettes ont le charme des premières ouvertures. Jusqu’alors les plats de Pauline Séné n’étaient qu’à la carte (formule déjeuner le midi). Mais maintenant que la cuisine est rodée et saluée, la trentenaire se sent d’attaque pour un menu dégustation en 5 étapes (75€). Un bon moyen de découvrir l’étendue de la cuisine de Fripon.

Fripon, 108, rue de Ménilmontant, Paris 20e

©ilya_kagan_ilyafoodstories

Substance de Matthias Marc

Son restaurant faisait déjà le plein avant sa participation à Top Chef, alors depuis… La cuisine de Matthias Marc ne manque pas d’émotions. Le jeune chef y a mis ses tripes d’enfant du Jura et d’explorateur. Il se propose de la découvrir à travers des menus en plusieurs services (pas de plats à la carte).

Substance, 18, rue de Chaillot, Paris 16e

©DR

Liquide de Jarvis Scott et Matthias Marc

Installée dans le quartier des Halles, Liquide se présente comme une «taverne moderne», avec des prix accessibles et une ambiance décontractée. Les assiettes sont pensées pour être partagées. Elles mettent en avant les racines jurassiennes du chef Matthias Marc (réalisées par Jarvis Scott) avec quelques curiosités comme le « Mont d’or fucker » ou encore les grenouilles tandoori.

Liquide, 39, rue de l’Arbre Sec, Paris 1er

©DR

Datsha de Baptiste Trudel

Le chef qui revendique une cuisine funky et sexy est en ce moment à la tête des cuisines du Datsha à Paris après être passé par Mordu au marché Saint-Germain. On y retrouve son audace habituelle et du piment : artichaut mimolette, tripes de boeuf et moules. Un dessert jouit même d'une émulsion de spritz.

Datsha, 57, rue des Gravilliers, Paris 3e

©DR