Mohamed Cheikh (Top Chef) dévoile ses recettes dans un livre

Alors qu’une nouvelle saison de Top Chef bat son plein, le gagnant de l’édition 2021 Mohamed Cheikh fait à nouveau parler de lui en publiant un livre de recettes.

«Après de longs mois de travail, j’ai la joie de vous annoncer la sortie de mon premier livre de recettes en Mars 2022», a-t-il lancé sur Instagram.

Apprécié pour sa bonne humeur et sa cuisine gourmande faite d’influences méditerranéennes, le chef compte aujourd’hui près de 165.000 followers sur Intagram. Depuis sa victoire lors de sa finale de Top Chef 2021, il a multiplié les projets.

L’été dernier son restaurant éphémère Manzili, au cœur du Jardin des plantes à Paris, a fait un véritable carton. Critiques, bouches à oreille… les réservations ont vite été prises d’assaut. Le scénario s’est ensuite répété pour son passage à la Pagode de Cos du palace La Réserve à Paris.

Dans cet ouvrage, le chef trentenaire présente ses plats emblématiques qui ont déjà séduit plus d’un palais. Il y a par exemple les beignets de gambas sauce épicée ou encore la panna cotta cacao, crumble noisettes, poires et caramel. Les mezzés et les plats végétariens sont aussi bien représentés.



Ma cuisine méditerranéenne, Mohamed Cheikh, Solar éditions, 19,95€ (en librairie le 10 mars).