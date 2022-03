Bleu Bao : le nouveau restaurant chinois branché de la Bao Family

La famille Bao s’est agrandie. Après le petit et le gros, Céline Chung et Billy Pham viennent d’inaugurer Bleu Bao. Cette nouvelle adresse s’inspire des vieilles maisons bourgeoises chinoises avec moult porcelaines sur les étagères. Il y a tout de même 250 m2 dans cette cantine asiatique branchée.

Nouvelle recrue, la cheffe Amandine Sepulcre-Huang (Early June, Mary Celeste, We are Ona) a mis le cap sur les dim sum pour se distinguer des autres adresses du groupe. Et ici ils se déclinent sous toutes leurs formes : petits raviolis transparents, bouchées au porc, petits gateaux de radis…(7€ les trois).

Quelques plats sont particulièrement mis en avant. Il y a d’abord le porc dongpo : la viande a été braisée et cuite pendant de longues heures afin d’obtenir une texture vraiment fondante, le tout accompagné de l’incontournable bok choy ou chou chinois (19€). Il y a aussi les moules servies avec une sauce un peu trop épaisse basilic thaï qui ne facilite pas la dégustation avec les doigts (pourtant recommandée sur la carte).

Mais finalement ce sont surtout les classiques de la Bao family qu’on est heureux de retrouver dans son assiette. Tout d’abord la délicieuse petite brioche au porc, charsiu bao (8€ la paire) qui libère tous ses arômes à la première bouchée. On ne resiste pas non plus aux aubergines pour le coup vraiment addictives avec leur sauce aux deux sojas (10€).

Après avoir avalé tout ça, il reste évidemment une petite place pour la délicieuse et regressive glace White rabbit au bon gout de lait (7€).

Et les fans pourront tenter de reproduire toutes ces recettes à la maison : Céline Chung et Billy Pham viennent de publier leur livre de cuisine (Bao Family, la cuisine chinoise entre tradition et modernité, Hachette, 35€).

Bleu Bao, 8, rue Saint-Lazare, Paris 9e