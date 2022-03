Pâques 2022 : les plus beaux chocolats à déguster

C’est la tradition, à Pâques, tout le monde mange du chocolat. Mais pas n’importe lesquels : Voici les créations des grands chocolatiers les plus jolies à déguster sans modération.

Lenôtre

Guy Krenzer, directeur de la création Lenôtre s’est inspiré du monde sylvestre pour concevoir toute une série de figurines à croquer. Parmi elles, un petit renard composé d’une tablette fourrée au praliné noisette. On peut même y faire graver un prénom gratuitement.

Le Renard, Lenôtre, 17€

Edwart

Le plus fou des chocolatiers a imaginé une collection ou poules et renards font la fête autour d’une piscine. C’est déjanté, coloré et surtout délicieux à l’image de la joyeuse poulette.

Poulette fêtarde, Edwart, 39€

Boissier

La Maison Boissier, qui régale les Parisiens depuis 1827 tout de même, a décidé de faire dans la dentelle pour Pâques. Il y a de magnifiques œufs mais aussi deux jolies tortues à contempler avant de les dévorer.

Coffret de deux tortues, Boissier, 45€

Pierre Marcolini

On apprécie autant l’élégance du contenu que du contenant. Pierre Marcolini propose de célébrer Pâques avec de petits animaux au caramel ou au dulce de leche ou encore avec de petits œufs Creativ’Eggs aux graines. Le bon plan ? le coffret cadeau aux deux tiroirs.

Coffret Pâques 2 tiroirs : 24 petits œufs Creativ’Eggs et 30 Animaux Création, pralinés et caramel, Pierre Marcolini, 68,90€

Ladurée

A côté des macarons, Ladurée dévoile une série de chocolats pour Pâques avec notamment des œufs gourmands garnis de fritures aux formes de pâtisseries emblématiques de la marque.

Œuf (chocolat noir, lait ou blanc teinté de rose), à partir de 20€