Journée mondiale du tiramisu : Daroco dévoile sa recette gourmande

Ce 21 mars, lendemain du premier jour du printemps, se tient la journée mondiale du tiramisu. Un dessert emblématique de la gastronomie italienne, au délicieux goût de café et de mascarpone, qui a de nombreux adeptes.

Voici la recette gourmande de la trattoria chic Daroco (Paris 2e et Paris 16e)

Ingrédients (pour 8 personnes)

Biscuit cuillère :

200 g de farine

6 œufs

200 g de sucre en poudre

50 cl de café fort

Appareil à tiramisu :

6 jaunes d’œufs

150g de sucre

750g de lait

2 gousses de vanille

2 feuilles de gélatine

Tiramisu

500 g de mascarpone

cacao en poudre pour la finition

Préparation

Battre les jaunes d’œuf avec le sucre dans un batteur, vitesse maximum, jusqu’à obtenir une mousse onctueuse. Incorporer la farine à l’aide d’une Maryse, de manière à obtenir un mélange homogène. Verser le mélange dans une plaque d’environ 20 cm par 30 cm et enfourner à 170° C pendant 10 minutes.

Lorsque le biscuit est cuit, le sortir du four, verser le café uniformément, et réserver au frais.

Réaliser ensuite une crème anglaise. Faire tremper les feuilles de gélatine dans de l’eau froide. Mélanger les jaunes d’œuf et le sucre dans un bol, à l’aide d’un fouet. Mettre le lait à bouillir avec les gousses de vanille fendues. Lorsque le lait bout, baisser le feu au minimum, en verser un quart environ et fouetter immédiatement, et vigoureusement.

Puis reverser ce mélange dans le lait, et cuire à feu doux en mélangeant à l’aide d’une spatule. Lorsque le mélange prend une consistance (ou une température de 84°c), ajouter les feuilles de gélatine préalablement essorées. Laisser refroidir et réserver au frais.

Pour terminer l’appareil à tiramisu, mélanger au batteur, avec le fouet, à vitesse rapide, la crème anglaise et le mascarpone, jusqu’à obtenir une consistance onctueuse. Verser l’appareil à tiramisu sur le biscuit imbibé de café, et laisser prendre au froid pendant 6 heures minimum. Saupoudrer de cacao en poudre avant de servir.

Daroco Bourse, 6 rue Vivienne, Paris 2e

Daroco 16, 3 place Clément Ader, Paris 16e