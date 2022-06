Paris : les 10 meilleurs rooftops de l'été 2022

Pour profiter de la b​eauté de la capitale, rien de tel qu'un rooftop à la vue imprenable. Voici les meilleures adresses pour prendre un peu de hauteur en dégustant un cocktail.

Le bar sur le toit

Pour profiter de la vue exceptionnelle sur le Sacré-Cœur, il faudra d’abord monter les neuf étages de l’Hôtel Rochechouart. Là, le Bar sur le toit s’étend sur 100m2. Un lieu perché qui se prête à un déjeuner tranquille ou à une soirée profiter du spectacle de la lumière du soir. On y sirotera un cocktail maison comme le Marguerite (Gin Citadelle, romarin, miel, lavande, fleur d’oranger et verjus).

Hôtel Rochechouart, 55, boulevard de Rochechouart, Paris 9e.

©romainricard

Les piaules Nation

Après le succès des Piaules à Belleville, le concept d’auberge de jeunesse nouvelle génération s'est offert une autre adresse à Nation. Ce lieu est devenu hot spot du 12e. Et son rooftop n'y est pas pour rien. Au 6e étage, il offre une très jolie vue sur Paris et une plongée sur le rond-point de la place de la Nation. La terrasse, intimiste, est idéale pour boire un verre, mais prendre un petit déjeuner, ou dîner.

Les Piaules Nation, 28, bis place de la Nation, Paris 12e.

©DR

Paradiso

Voilà un autre rooftop situé dans l’est parisien. Paradiso a posé ses valises sur le toit du cinéma mk2 Nation et de l’Hotel Paradiso. En plus de son cadre végétal, de sa vue sur Paris et de son bar à cocktails, il propose de se faire une toile en plein air. Le Paradiso est accessible aux clients de l’hotel mais aussi à tout le monde sur réservation.

Hotel Paradiso, 135, boulevard Diderot, Paris 12e.

©romainricard

Mun

L’immense terrasse de Mun est l’un des spots à ne pas manquer de cette saison. Ce projet fou donne le vertige avec sa vue panoramique sur tous les monuments de la capitale. Restauration asiatique-chic et cocktails soignés sont au menu.

Mûn, 52, avenue des Champs‑Elysées, Paris 8e.

©DR

the Shed

On peut également foncer sur le rooftop de l'hôtel des Grands Boulevards. Au 4ème et dernier étage, The Shed est un peu un jardin suspendu à l’abri des bruits de la foule. Cocktails pointus fait maison et tapas à partager.

The Shed, 17, boulevard Poissonnière, Paris 2e

©karel_balas

National on (the) Top

Niché entre le Marais et le Sentier, le rooftop de l’Hôtel National des Arts et Métiers mérite le détour. On y sirote un verre en bonne compagnie dans le respect des nouveaux horaires.

National on (the) top, 243, rue Saint-Martin Paris 3e.

©DR

CAFÉ OZ ROOFTOP

Autre lieu incontournbale : le Café Oz Rooftop, situé à la Cité de la mode et du design. Sur le toit, on profite de 1 200 m2 avec vue sur la Seine. Le tout est divisé en trois parties : la terrasse de 500 m2, l’espace «turtle» privatisable, avec son propre bar, et enfin la salle principale. Le décor est simple et coloré : barils en métal peints à la main, bois massif et tôle ondulée. On y dégustera de simples bières ou des cocktails piscines, en cas de fortes chaleurs. Côté musique, le Café Oz Rooftop mise sur une programmation musicale généraliste.

Café Oz Rooftop, 34, quai d’Austerlitz, Pari 13e.

©Café Oz

MADEMOISELLE Mouche

Pour une ambiance survoltée près du pont de l’Alma, direction le Mademoiselle Mouche Rooftop Cocktails Bar (anciennement Monsieur Monche). Installé sur un bateau, ce haut lieu des nuits parisiennes a été rebaptisé ainsi pour rendre hommage à Éléonore Mouche, fille de l’armateur et épicurien Alphonse Gaston Mouche et de la danseuse de cabaret Jeanne La Violette. Les cocktails frais se dégustent sous des lampions avec vue sur la tour Eiffel.

Monsieur Mouche, port de la Conférence, pont de l’Alma, rive droite, Paris 8e.

©Mademoiselle Mouche

LE TERRASS'HÔTEL

Une vue imprenable sur les monuments parisiens est toujours la bienvenue. C'est ce que propose le rooftop du Terrass'Hôtel, niché entre Montmartre et la place Clichy. On y déguste des plats variant en fonction des produits de saison, signés par le chef Eric Lurthy, passé entre autres par le très prestigieux restaurant de la Tour d'Argent. C'est aussi le meilleur spot pour y apprécier un brunch au soleil, servi tous les dimanche. À l'heure du coucher de soleil, on pourra commander un des cocktails signature de la maison.

Le Terrass'Hôtel, 12-14, rue Joseph de Maistre, Paris 18e.

©Christophe Bielsa

LOUNGE BAR VIEW

Quand les beaux jours s’installent, les hôtels dévoilent des terrasses secrètes. Parmi eux, le Novotel Paris Vaugirard-Montparnasse. Il dispose d’un rooftop sur les toits de Paris où trône la tour Eiffel. On peut s’y attabler sans pour autant y passer la nuit. L’espace ne manque pas avec ses 120 m2 de terrasse. On profitera de ce panorama d’exception avec un délicieux cocktail, un smoothie ou un bon verre de vin. Une carte gourmande offre des planches de charcuterie made in France et made in Paris.

Lounge Bar View, Novotel Paris Vaugirard-Montparnasse, 257, rue de Vaugirard, Paris 15e.

©Novotel