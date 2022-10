Une pizza rose pour lutter contre le cancer du sein

A l’occasion de la campagne Octobre Rose qui lutte contre le cancer du sein, Pizza Cosy a imaginé une pizza toute rose. Une recette originale qui sera proposée du 3 au 30 octobre dans toutes les pizzerias du réseau.

Une opération à la fois gourmande et solidaire. Le chef exécutif de Pizza Cosy, Magdiel Rubio, a imaginé une recette végétarienne à base de crème de betterave - ce qui donne à la pizza sa couleur rose - et un mélange d’épices, à laquelle il a ajouté des pickles d’oignons rouges, des pignons de pins torréfiés et une burrata ultra crémeuse.

Servie ou livrée dans une boîte cartonnée spécialement créée pour l’occasion et sur laquelle les seins seront à l’honneur, cette pizza sera disponible en deux tailles : petite à 9,90 euros et classique à 12,90 euros.

Pour tout achat, un euro sera reversé à l’association Ruban Rose qui sensibilise le grand public sur l’importance du dépistage de cette maladie, et soutient la recherche.