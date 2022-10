Cette erreur que l'on fait tous avec les citrons

Riche en vitamine C, le citron est un agrume très apprécié des Français. Afin qu’il garde tous ses bienfaits, il faut le conserver dans de bonnes conditions.

Pour aider son corps à faire face à la baisse des températures, le citron est un allié précieux. Consommé en jus, il contient beaucoup de vitamine C. Il est par ailleurs riche en potassium d’après l’Anses.

Mais tous ses bienfaits peuvent s’abimer avec le temps. Aussi, il est essentiel de le conserver dans de bonnes conditions s’il on veut profiter de sa saveur et de ses nutriments. Or le premier réflexe est souvent de le ranger tel quel dans son réfrigérateur. C’est là une erreur assez commune.

Afin de les garder pendant plusieurs mois, il faut les emballer individuellement dans du papier cellophane ou aluminium. Cela va les isoler des autres fruits et légumes qui dégagent un gaz qui accélère le murissement (pommes, fruits exotiques, etc.)

Si le citron est coupé en deux, il faudra aussi l’emballer et le consommer dans les jours qui viennent. En général, un citron tranché va s’oxyder en deux ou trois jours.