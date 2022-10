Noël 2022 : voici six calendriers de l'Avent gourmands et originaux

Le mois de décembre arrive à grands pas. Il est temps de sélectionner son calendrier de l’Avent.

A partir du 1er décembre, le compte à rebours est lancé. Pour nous aider à patienter jusqu’à Noël, les calendriers de l’Avent proposent de découvrir chaque jour une petite surprise sous forme de gourmandise. Les modèles les plus originaux sont aussi de jolies créations qui font partie du décor de Noël.

Lenôtre

L’illustratrice Clémence Monot a imaginé pour Lenôtre un chalet où tout le monde s’affaire à l’approche des fêtes. La bâtisse renferme des gourmandises comme des chocolats ou des pralinés.

Calendrier, 39 € (disponible à partir du 16 novembre 2022)

Ladurée

Ce calendrier reprend les lignes de la boutique Ladurée rue royale à Paris. Et derrière la façade, se cachent des petites boites pleines de surprises (bonbons, chocolats, calissons…).

Calendrier, 72€ (disponible à partir du 14 novembre)

Sébastien Gaudard

Ce joli calendrier qui s’ouvre en deux contient une sélection de douceurs signées Sébastien Gaudard pour patienter jusqu’à Noël : caramels, pavés des Tuileries, pains d’épices…

Calendrier, 52€ (disponible mi-novembre)

Le Chocolat des Français

Haut en couleurs, ce calendrier signé le Chocolat des Français est très rock'n roll. A l’intérieur, des douceurs 100% bio qu’on croque sans se lasser.

Calendrier «Musique en folie», 34€90

Alain Ducasse

©ateliermai98

Ce calendrier graphique où trône un tigre d’Asie propose chaque jour de suivre la route de la soie à la découverte de différentes origines de cacao : Java, Inde ou encore Bali... De délicieuses gourmandises préparées par la Manufacture du chocolat d’Alain Ducasse.

Calendrier, 47€ (disponible le 2 novembre)

Yannick Alléno

Plus qu’un calendrier, c’est un «messager de l’Avent» que propose Yannick Alléno et Aurélien Rivoire. Les 25 berlingots contiennent des créations inédites et des best-sellers des collections de la maison Alléno & Rivoire ainsi qu’un petit message ludique pour nous faire patienter jusqu’à Noël.

Le Messager de l’Avent, 75€ (disponible le 8 novembre)