Beauté : voici les 14 plus beaux calendriers de l'Avent 2022

Le compte à rebours avant Noël sera officiellement lancé le 1er décembre. Pour se faire belle en attendant l’ouverture des cadeaux au pied du sapin, voici une sélection de calendriers de l’Avent en édition limitée et à tous les prix.

Les marques de cosmétiques et les parfumeries rivalisent encore d’originalité cette année avec des coffrets renfermant une collection de soins, de produits de maquillage et d’accessoires beauté.

Bobbi Brown

Noël sera pailleté et festif chez Bobbi Brown avec douze produits de maquillage et de soin pour la peau. Les beautystas retrouveront, entre autres, la crème hydratante vitaminée et base de maquillage, le baume à lèvres teinté Bare Raspberry, et le stick ombres à paupières Moonstone.

Calendrier de l’Avent Bobbi Brown, 185 €.

© Bobbi Brown

Rituals

Un joli calendrier de l’avent 2D en forme de sapin de Noël qui illuminera le salon et se mariera parfaitement avec les nombreuses décorations intérieures. Rituals a également imaginé un modèle 3D avec sa guirlande lumineuse (99,50 €).

Calendrier de l’Avent Rituals, 69,50 €.

© Rituals

Paul & Joe Beauté

Paul & Joe Beauté joue la carte de l’originalité avec ce calendrier commercialisé sous la forme d’une élégante boîte ronde dans laquelle ont été déposées 24 pochettes. A l’intérieur de chacune d’elles, on découvrira du maquillage, des crèmes pour le visage ou le corps ou des accessoires beauté.

Calendrier de l’Avent Collection maquillage 2022 Paul & Joe Beauté, 129 €. Disponible dès le 1er novembre.

© Paul & Joe Beauté

Oh my cream !

La palette de maquillage RMS Beauty, le masque régénérant à la figue de Barbarie de Christophe Robin, la crème riche d’Augustinus Bader, les ampoules de l’Atelier Nubio… Ce sont au total 25 cadeaux qui ont été glissés dans ce calendrier de l’avent aux imprimés noir et blanc, imaginé par la marque de céramique Three Seven Paris pour Oh my cream !

Calendrier de l’Avent Oh my cream !, 165 €.

© Oh my cream !

Fleurance Nature

On mise sur le bio avec la marque Fleurance Nature qui, outre son infusion de Noël aux notes de rooibos, d’épices et d’agrumes, dévoile un calendrier de l’avent rempli de soins beauté, tout habillé de rouge et arborant des motifs dorés.

Calendrier de l’Avent Fleurance Nature, 44,90 €.

© Fleurance Nature

Jo Malone

Un coffret qui sent bon. La marque britannique Jo Malone présente un calendrier en forme de tiroirs dans lesquels sont dissimulées des petits flacons de parfums, des bougies ainsi que des gels douche et des accessoires comme le porte-clés boule à neige. Autant de senteurs qui réchaufferont le cœur.

Calendrier de l’Avent Jo Malone, 395 €.

© Jo Malone

Académie scientifique de beauté

Dans ce calendrier au design pop art, quelque 24 concentrés d’actifs en ampoules sont proposés pour prendre soin de son visage en attendant l’arrivée du père Noël. Tout le nécessaire pour stimuler, hydrater, protéger, repulper et nourrir l'épiderme, sans oublier d'apporter de l’éclat au teint.

Calendrier de l’Avent Académie scientifique de beauté, 69 €.

© Académie scientifique de beauté

Suzanne Kaufmann

«Cette année, nous voulions créer un calendrier de l’Avent qui, non seulement réunit nos produits préférés dans un design moderne et festif, mais reste également un souvenir des fêtes qui peut être renouvelé et réutilisé année après année», explique Suzanne Kaufmann qui a imaginé un modèle haut de gamme conçu dans du carton haut de gamme et recyclable. Il comprend les soins iconiques pour le visage, le corps et le bain.

Calendrier de l’Avent Suzanne Kaufmann, 450 €.

© Suzanne Kaufmann

Marionnaud

Issu de la collection «Un hiver majestueux», ce calendrier dévoilé par Marionnaud est né de l’imagination de l’illustratrice française spécialisée dans la toile de Jouy, Garance Tresarrieu. Parmi les pépites abritées dans les 25 cases, des produits emblématiques de marques exclusives comme Erborian ou Karl Lagerfeld.

Calendrier de l’avent 25 rêves enchantés Marionnaud, 62,99 €.

© Marionnaud

Yves Saint Laurent

Les amatrices de mode seront ravies avec ce calendrier de l’avent qui nous plonge dans l’univers chic et glamour de la maison Yves Saint Laurent avec une belle sélection de parfums, de maquillage et de soins.

Calendrier de l’Avent Yves Saint Laurent, 296 €.

© YSL

Sephora

Attention, ce calendrier de l’avent de Sephora nécessite d’avoir une grande salle de bain ou de faire preuve d’inventivité pour trouver un peu de place dans son vanity. Ce coffret pour les fêtes contient en effet 24 surprises, dont le roller quartz et le mascara Big by definition, en grand format.

Calendrier de l’Avent premium Sephora, 69,99 €.

© Sephora

Charlotte Tilbury

La maquilleuse des stars devenue la reine des produits de beauté sort son calendrier Diamond chest of beauty stars qu’elle a voulu tout de rose poudré. Dans chacun des tiroirs, un masque, une crème ou un essentiel en matière de maquillage.

Calendrier de l’Avent Charlotte Tilbury, 185 €.

© Charlotte Tilbury

Biotherm

Cette édition 2022 propose tous les soins emblématiques pour le visage et le corps de la marque Biotherm. De quoi nettoyer, réparer et hydrater sa peau en profondeur pendant la saison hivernale.

Calendrier de l’Avent Biotherm, 96,50 €.

© Biotherm

Guinot

La nouveauté Guinot se distingue avec ses 24 cadeaux enveloppés dans de petits pochons en coton, tous numérotés pour que chaque jour s'accompagne d’une surprise.

© Guinot

Parmi les trésors à découvrir, on aime les vernis à ongles en mini format de Masters Colors.

Calendrier de l’Avent Guinot, 95 €.