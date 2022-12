McDonald’s : des cartes gold à gagner pour manger gratuitement à vie aux Etats-Unis

La chaîne de fast-food McDonald’s organise un concours aux Etats-Unis pour gagner des cartes gold qui permettent de manger gratuitement dans ses établissements à vie.

Des Big Mac comme s’il en pleuvait. Aux Etats-Unis, McDonald’s vient de ressortir sa McGold Card mythique qui permet de manger sans payer dans ses restaurants à vie. Un concours propose en effet de gagner ce pass qui en fait rêver plus d’un.

Concrètement, chaque achat d’un minimum de 1 dollar effectué sur l’appli dédiée McDonald’s à partir du 5 décembre donne une chance de gagner l’une de ces précieuses cartes.

Le tirage au sort aura lieu juste après le 25 décembre. Seuls quatre heureux gagnants se verront remettre le précieux sésame. Mais ce n’est pas tout : ces derniers recevront trois cartes supplémentaires à offrir à leurs proches.

Eat free at McDonald's for life with the McGold Card. https://t.co/ierJKkXanZ pic.twitter.com/tuePGZF2Tm

— CNBC (@CNBC) September 1, 2019