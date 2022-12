Gastronomie : un Japonais remporte le championnat du monde de pâté en croûte

La 13e édition du championnat du monde de pâté en croûte, qui se déroulait à Lyon, a distingué un Japonais. Deux Français viennent compléter le podium.

Le pays du Soleil-levant excelle dans l’art du pâté en croûte. Pour la troisième année consécutive, c’est un Japonais qui a remporté le championnat du monde de cette spécialité, qui s’est déroulé ce lundi 5 décembre à Lyon. Ryutaro Shiomi, du Kobe Kitano Hotel, a su séduire le jury avec son œuvre baptisée «coffret au trésor» composée de foie gras, de canard, de marcassin, de poulet et de chevreuil.

Les Français occupent les 2e et 3e marches du podium. Le Lyonnais Jérémie Crauser avec sa composition à base de volaille de Bresse et de foie gras mariné dans de la crème de cassis et de vin jaune arrive à quelques points du vainqueur. La troisième place revient à Tony Capocci, installé à Megève.

Cette 13e édition du championnat était présidée par le chef pâtissier Pierre Hermé. Quatorze candidats se sont affrontés. Leur travail a été évalué sur les critères suivants : présentation de la pièce et de la tranche, dégustation de la gelée et de la pâte, cuisson, dégustation, le tout pour un total de 200 points.

Pour le juré Christophe Paucod, chef étoilé basé à Tokyo, la domination du pays du Soleil-levant n’est pas une surprise : «L'engouement vient tout simplement du fait que les Japonais sont des perfectionnistes, ils aiment la qualité du travail et sont des amoureux de la cuisine française et du produit», a-t-il expliqué.

Cette tradition culinaire réputée très difficile à exécuter est revenue à la mode il y a quelques années, au point de faire l’objet d’un véritable engouement. Les Lyonnais, qui en raffolent, l’appellent pâté-croûte.