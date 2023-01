Ces erreurs que l'on fait tous avec l'huile de friture

L'huile de friture est très utilisée pour la cuisine. Frites, beignets, poulet... Faire frire ces aliments riment avec plaisir. Mais attention, dans certains cas ce mode de cuisson peut être dangereux. Voici quelques erreurs communes à éviter.

ne pas bien choisir son huile

Toutes les huiles ne sont pas bonnes en friture. En effet, selon leur composition, elles atteignent plus ou moins rapidement leur point de fumée, c'est-à-dire la température à partir de laquelle elles commencent à se dénaturer et donc à être nocives pour la santé.

Il faut donc se tourner vers des huiles nettoyées et raffinées à l'instar de l'huile de colza, d'arachide, ou encore de soja.

ne pas être attentif À la température

Elle ne doit pas dépasser 180° C. A 190° C, elle commence déjà à se dégrader et, en surchauffant, peut prendre feu. Pour une cuisson idéale, le mieux est de la maintenir aux alentours de 170° C. Pour connaître la température de votre huile, vous pouvez plonger une cuillère en bois dans votre récipient. Si des bulles se forment autour, cela signifie qu'elle est prête. Vous pouvez aussi opter pour l'achat d'un thermomètre de cuisine.

ne pas changer son huile de friture

Il faut l'utiliser au maximum une dizaine de fois. En effet, les huiles vont perdre leurs propriétés à force d'être chauffées. Après chaque utilisation, pensez à filtrer votre huile, cela va permettre de se débarrasser des petits débris et de la laisser propre pour les prochaines utilisations.

jeter son huile de friture dans les canalisations

Le plus souvent, on peut être tenté de verser dans l'évier son huile de cuisson. Mais c'est une erreur. Elle risque de boucher les canalisations et il est très pénible de réussir à s'en débarrasser.

Plusieurs solutions existent : il est possible de l'emmener en déchetterie, où elle sera traitée comme un «déchet ménager spécial». Mais on peut aussi la jeter, après l'avoir remise dans son emballage d'origine, avec les ordures non recyclables.