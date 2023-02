Saint-Valentin 2023 : les meilleurs restaurants où passer sa soirée en amoureux

En dehors du bouquet de fleurs et de la boite de chocolats, un dîner en amoureux est le cadeau qui fait le plus plaisir pour le jour de la Saint-Valentin. Les chefs se sont décarcassés pour concevoir des menus aux petits oignons pour les amoureux. Voici 5 adresses où passer une bonne soirée avec sa moitié.

OFF Paris Seine

Cette péniche design attire l’œil depuis les ponts. Off Paris Seine est un hôtel flottant situé au pied de la gare d’Austerlitz, qui proposent des chambres «les pieds dans l’eau». Pour la Saint-Valentin, le restaurant propose un menu spécial (69 € par personne) avec tartare de thon à la thai, tataki de bœuf, pavlova… et coupe de champagne en bonus. Un package (à partir de 296 €) propose une nuit à l’hôtel, une demi-bouteille de champagne et une mystérieuse Love Box.

Off Paris Seine, 86, quai d'Austerlitz, Paris 13e.

Deux

Voilà un nom tout trouvé pour passer une soirée en couple. Depuis son ouverture, Deux régale tout Paris avec ses bons petits plats issus de produits au sourcing impeccable. Pour la Saint-Valentin, Tiphaine Mollard et Romain Casas ont concocté un menu (95 €) qui brille de leurs terroirs respectifs : la Savoie et le Béarn. Il comprend, en plus d’une coupe de champagne à l’hibiscus, deux entrées, des Saint-Jacques au safran ou une poulette au jus bien corsé. Et en dessert : une tartelette au citron vert meringué, sorbet basilic et citron caviar.

Deux restaurant, 58, rue de la Fontaine au Roi, Paris 11e.

Madame Brasserie

Thierry Marx propose un menu spécial à déguster au premier étage de la tour Eiffel dans son restaurant Madame Brasserie. Le menu (à partir de 225 €) est en quatre services et comprend notamment carpaccio de Saint-Jacques au caviar, vol-au-vent et homard, Saint-pierre sauce champagne ou entrecôte au foie gras. Et pour couronner ce dîner, le Baiser de Madame Brasserie est au chocolat noir et à la cerise griotte.

Madame Brasserie, 1er étage de la tour Eiffel, entrée 1 allée des Refuzniks, Paris 7e.

Le Clarence

Les amateurs de bonne chair qui veulent mettre les petits plats dans les grands peuvent se rendre les yeux fermés au Clarence. Le restaurant étoilé du chef Christophe Pelé propose, dans son cadre majestueux, un menu haute-couture (420 €). Il y sera notamment question de langoustine, d’une déclinaison de Saint-Jacques, de homard... Avant d’attaquer cinq desserts dont un vacherin aux agrumes.

Le Clarence, 31, avenue Franklin Delano Roosevelt, Paris 8e.

Le Printemps du goût

Le restaurant Bleu Coupole du 6e étage du Printemps de la Femme s’associe à Meetic le temps du mois de la Saint-Valentin pour devenir Rose Coupole. Plusieurs créations sont à partager à deux : le croque-monsieur / croque-madame (18 €) par Clément Blondeau, le Love Cake signé Bryan Esposito (18 €) et le Philtre d’Amour (15 €), imaginé par Matthias Giroud. Les célibataires ne sont pas boudés pour autant, ils sont même conviés à une série d’ateliers de mixologie et de personnalisation de cupcakes sous forme de speed-dating.

Rose Coupole, Magasin Printemps Femme, 6e étage, 58, boulevard Haussmann, Paris 9e.