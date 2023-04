Cuisine : tout savoir sur le «batch cooking», cette nouvelle tendance qui permet de faire des économies

Afin de faire des économies, de plus en plus de Français se tournent vers le «batch cooking», qui consiste à préparer ses menus pour la semaine en une seule fois.

Alors que l’inflation est à un niveau élevé depuis plus d’un an, les solutions pour maîtriser ses coûts se multiplient et fleurissent sur les réseaux sociaux. En cuisine, c’est le «batch cooking» qui connaît une popularité croissante. En français «cuisson par lots», cette méthode consiste à préparer en une seule fois et pour toute la semaine ses repas. C’est un gain de temps mais aussi d’argent. Anticiper permet d’éviter le gaspillage, de mutualiser les ingrédients, et donc de mieux maîtriser son budget.

Venue des Etats-Unis, cette tendance s’est développée grâce à ses ambassadeurs sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, le compte «cuisineaddict» est suivi par 115.000 personnes. Il est tenu par Sandra Thomann, une ancienne assistante de direction dans un cabinet comptable, et blogueuse culinaire depuis maintenant quinze ans. Chaque vendredi, elle livre ses menus pour la semaine à venir, avec la liste de courses associée et la durée de conservation des plats.

L'ennemi de la malbouffe

«Quand on remarque que ça peut nous aider au quotidien, que ça simplifie la vie et que ça fait faire des économies, on s'y tient. Et de plus en plus de monde s'y met», a-t-elle confié à l’AFP.

Après trois ans de pratique, elle est devenue l’experte incontournable du «batch cooking». D’ailleurs, une dizaine de livres ont déjà été publiés sous sa plume. En plus de présenter un intérêt économique, cette méthode est aussi bonne pour la santé d’après elle : «le "batch cooking" est l'ennemi du gaspillage alimentaire mais aussi de la malbouffe (…). Quand on est fatigué, qu'on rentre tard le soir, qu'on n'a pas envie de cuisiner après le boulot, on a juste à réchauffer le plat, ça évite de craquer sur des plats préparés qui coûtent cher», souligne-t-elle.

D’après l’Insee, les prix de l'alimentation ont bondi de 15,8% sur un an en mars.