Chocolat : voici les meilleures tablettes pour la santé d’après Yuka

Une enquête qui vient d’être publiée met en avant les meilleures tablettes de chocolat pour la santé, d’après l’appli Yuka.

Avec les multiples références de tablettes de chocolat qu’on trouve dans les rayons des grandes surfaces, il n’est pas toujours facile de faire son choix. Si la question du prix est plus que jamais d’actualité avec l’inflation galopante, la composition du produit et ses effets sur la santé a aussi son importance pour le consommateur. Plusieurs médias publient régulièrement des enquêtes pour y voir plus clair.

De son côté, Version Femina a décidé d’utiliser l’appli Yuka, qui était très en vogue il y a quelques années, pour établir un classement. En un scan, elle évalue la composition d’un produit et son impact sanitaire sur la santé.

Le chocolat noir en tête

Sans surprise, les tablettes qui sortent du lot sont celles au chocolat noir très riches en cacao. Si elles obtiennent les meilleures notes, c’est parce qu’elles contiennent moins de sucre et davantage d’antioxydants. Par ailleurs, les références bio ont elles aussi une bonne appréciation.

Ainsi, c’est la référence «Dark 100 %, Chocolat Stella» qui décroche la meilleure note avec 88/100. Elle est suivie par «Chocolat noir 72 %, Terra Etica» avec 81/100, «Extra dark chocolate, Hema, 85 %» avec 77/100, et «Chocolat noir 85 % Madagascar, Terra Etica, 85 %», avec 75/100.

Le media en ligne a ensuite relevé une série de tablettes jugée «bonnes» par Yuka, mais elles n’obtiennent qu’une moyenne de 50/100, à l’image de la «Chocolat noir, 74 % de cacao, Bio Village, E.Leclerc, bio».

Ce classement devrait aider les consommateurs à faire leurs achats. Et il faut dire qu’en matière de chocolat, les Français sont plutôt gourmands. D’après le syndicat de la profession, ils en mangent en moyenne 7,3 kg par an.