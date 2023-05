Pain : UFC-Que Choisir alerte sur la présence de sel trop élevée

Le pain vendu en France, aussi bien en grandes surfaces que dans les boulangeries indépendantes, contiendrait bien trop de sel d'après une enquête UFC-Que Choisir.

Ils en mangent en moyenne 100 g par jour. Le pain est l’un des aliments préférés des Français d’après les statistiques de la FEB, la fédération des entreprises de boulangerie. Pourtant, ses qualités nutritionnelles ne sont pas au rendez-vous d’après une enquête UFC-Que Choisir. Le magazine a mené une grande analyse sur le sujet en passant au crible une centaine de pains achetés chez les commerçants indépendants, les chaînes ou encore en grande distribution.

Premier constat : le pain est bien trop salé. «Les teneurs varient quasiment du simple au double en fonction du lieu d’achat» explique UFC- Que choisir. Et de citer l’exemple d’un artisan dont une demi baguette représente 45% des maximums quotidiens recommandés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), soit moins de 5 g pour un adulte par jour.

Par ailleurs, et contrairement aux idées reçues, les boulangeries indépendantes testées affichent des teneurs en sel au moins aussi élevées que celles enregistrées dans la grande distribution et les chaînes spécialisées.

Les consommateurs mal informés

Actuellement, le consommateur est très mal informé sur les valeurs nutritionnelles du pain. Aucune réglementation en vigueur ne contraint les boulangers à publier des informations. Il a un temps été envisagé d’appliquer le Nutri-Score à ces aliments mais le projet semble au point mort. UFC-Que Choisir a appliqué les critères renforcés qui qui doivent bientôt entrer en vigueur. D'après son classement, les pains complets sont les mieux notés de A à C, ceux de campagne, de B à C, et les baguettes blanches, de C à D.

D’après l’OMS, la consommation de sel expose à un risque plus important de cardiopathies et d’accident vasculaire cérébral, qui, selon les estimations, font chaque année trois millions de morts.