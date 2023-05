G7 : qu'est-ce que l'okonomiyaki, le «plat qui a reconstruit Hiroshima», qui sera dans toutes les assiettes ?

En tant que ville hôte du sommet du G7, à partir de ce vendredi et jusqu'à dimanche, Hiroshima veut mettre en valeur le plat qui a aidé à sa reconstruction après les bombardements de 1945 : l'okonomiyaki.

Au Japon, ce met est réputé pour avoir aidé à la reconstruction d'Hiroshima après les bombardements atomiques américains survenus il y a près de 78 ans, en 1945. A l'époque, les survivants de l'attaque, totalement démunis, n'avaient rien d'autre que la farine fournie par les Etats-Unis pour se nourrir. Ils la mélangeaient donc à un peu d'eau et l'agrémentaient de ce qu'ils pouvaient trouver avant de faire cuire le mélange sur une plaque en fer, obtenant une sorte de pancake.

Hiroshima's okonomiyaki, a savory pancake goes global for the G7 summit with a choice of fillings to cater for foreign tastes https://t.co/28JyfPTS9i pic.twitter.com/ubnz29QWfB — Reuters (@Reuters) May 15, 2023

Comme l'explique le Guardian, cette «crêpe» a évolué en même temps qu'Hiroshima s'est reconstruite. Elle est devenue beaucoup plus riche et gourmande jusqu'à ressembler à l'okonomiyaki d'aujourd'hui : toujours composé de la même pâte mais agrémentée de chou, de porc, d'oeuf et d'un mélange de sauces.

Ce plat est mangé dans tout le Japon sous différentes versions, mais celle d'Hiroshima est la plus célèbre. Elle se distingue notamment des autres car elle contient toujours une portion de nouilles frites. Le mélange d'ingrédients peut paraître hétéroclite mais il est cohérent avec l'histoire du met et, surtout, avec son nom. Le mot okonomiyaki est la contraction d'«okonomi», qui peut être traduit par «ce que vous aimez ou voulez», et «yaki», qui signifie «grillé». Littéralement : «grillez ce que vous voulez/aimez».

Un okonomiyaki galette pour la France

Une Académie Okonomiyaki existe même à Hiroshima. En prévision du sommet du G7, l'association a d'ailleurs imaginé des versions différentes du plat, chacune reflétant la culture culinaire d'un pays membre.

D'après le Asahi Shimbun, la recette française s'inspire de la galette bretonne, tandis que l'okonomiyaki italien intègre les codes des pâtes à la carbonara. Celui des Etats-Unis ressemble à un hamburger, tandis que la version britannique se rapproche du fish and chips. La recette allemande contient de la saucisse, des pommes de terre et du chou aigre, celle du Canada comporte une touche de sirop d'érable.

Auprès du quotidien japonais, le directeur de l'association, Shigeki Sasaki, a expliqué que «l'okonomiyaki est passé d'un aliment de survie à une spécialité d'Hiroshima». Voilà pourquoi il était important selon lui que ce plat signature ait sa place au sommet du G7. «Compte tenu des événements mondiaux actuels, nous voulons que ces recettes portent un message qui symbolise la paix et la reconstruction d'Hiroshima», a-t-il ajouté.