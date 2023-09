Les 100 ans de la Grande Épicerie de Paris : programme, dates… Tout ce qu’il faut savoir

Située en plein cœur de Paris, la Grande Épicerie souffle cette année sa centième bougie. Pour célébrer cet événement, tout un programme a été mis en place.

C’est le temple parisien des gourmets. Depuis un siècle, la Grande Épicerie de Paris propose le plus vaste choix de bons petits produits de la capitale. Elle compte près de 30.000 références et accueille chaque année 1,3 million de visiteurs.

Ce haut-lieu de gastronomie fête cette année ses 100 ans. C’est en 1923 que le Bon Marché a décidé de consacrer un espace entier aux gourmets. Il deviendra dix ans plus tard le «Comptoir de l’Alimentation», avec un rayon frais, mais aussi un vaste choix de conserves fines. En octobre 1979, «La Grande Épicerie de Paris» est devenue l’enseigne officielle du magasin au sein du Bon Marché. Elle affichait alors l’ambition d’être «le mariage réussi entre le commerce traditionnel, les boutiques raffinées et la grande surface».

En 2017, La Grande Épicerie de Paris a franchi la Seine en ouvrant son deuxième magasin rive droite, rue de Passy avec la même proposition de fines références.

Aujourd’hui cette institution parisienne célèbre son centenaire. Tout l’immeuble a été mis à contribution : la pâtisserie a imaginé un gâteau au chocolat Art déco. La boulangerie a conçu de son côté un grand pain en forme de fleur de lotus ainsi qu’un flan à la vanille. Un superbe pâté en croûte «Quatre plumes» floqué La Grande Épicerie de Paris sera disponible au rayon cuisine. Il a été réalisé à partir de quatre volailles, dont celle de Bresse et des cèpes.

Les producteurs et artisans ont eux aussi mis la main à la pâte. Au total, 40 produits inédits intègrent les rayons. Par exemple, Alain Milliat et ses célèbres jus propose une infusion glacée au citron caviar. Christophe Louie, ancien pâtissier de la maison, a conçu un panettone «façon cookie». On retrouvera aussi une nouvelle recette au marron du Fondant Baulois, un beurre Bordier aux huit épices ou encore un thé bleu «fabuleux» Mariage Frères, imaginé spécialement pour la Grande Epicerie de Paris.

Deux événements spéciaux sont enfin à noter : le 5 octobre, après la fermeture du magasin, le dîner des 100 ans prendra place dans les rayons éclairés à la bougie (sur inscription, 150 euros par personne). Le 16 novembre, le magasin restera ouvert en nocturne avec dégustations et surprises au programme.

100 ans de La Grande Épicerie de Paris, du 29 septembre au 29 octobre.

38, rue de Sèvres, Paris 7e et 80, rue de Passy, Paris 16e.