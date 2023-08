Irrashai : pourquoi il ne faut pas rater le concept store dédié à la restauration japonaise à Paris

Un concept store situé à deux pas de la Bourse de Commerce (Paris 1er) vient d’ouvrir ses portes. Il ambitionne de devenir le temple de l’alimentation japonaise de la capitale.

Une ouverture qui témoigne de l’engouement pour la gastronomie nippone. Un nouveau concept store vient d’ouvrir ses portes en plein cœur de Paris. Irrashai (qui signifie «bienvenue» en japonais) est à la fois une épicerie, un bar mais aussi plusieurs tables, de la street-food en passant par la bistronomie. Et surtout, il est ouvert tous les jours, de 8h à minuit.

Sur près de 800 m2, le lieu adopte des lignes volontairement contemporaines pour mieux tourner le dos au folklore. La déco mise sur le sobre avec un gris et du bois qui dominent. On peut y entrer par plusieurs côtés (rue du Louvre et rue berger, face à la Bourse de Commerce).

L’épicerie propose des centaines de références importées du Japon. Des soupes miso aux algues nori en passant par les riz spéciaux, on trouve de quoi préparer de délicieux petits plats du pays du Soleil-Levant. Dans une démarche didactique, chaque produit a un QR code qui renvoie vers une mine d’informations et toute une série de recettes (Irrashai annonce que des cours de cuisine seront d’ailleurs proposés).

Il y a aussi des produits frais comme des légumes ou de délicieuses feuilles de shiso au goût inimitable. Et la pièce qui vaut le détour à elle seule : un espace dédié aux bonbons aux emballages pop du pays du Soleil-Levant. On y trouvera par exemple des Kit Kat aux goûts et aux couleurs surprenantes.

Irrashai veut aussi devenir une référence en matière de saké et de bières japonaises. Le bar Sakaba situé juste en face en rayon propose aussi des cocktails dont la carte a été développée par le MOF Christophe Davoine, spécialiste des spiritueux du Japon.

Le lieu veut aussi devenir une adresse culinaire incontournable. Pour cela, il y a la cantine Shokudo qui sert des spécialités populaires comme le teishoku ou le kare raisu (curry japonais). Dans un deuxième temps, la table bistronomique Biwan avec la cheffe Chihiro Yamazaki ouvrira au sous-sol.

Irasshai, 40, rue du Louvre Paris 1er