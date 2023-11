La bûche de Noël de Cédric Grolet fait un flop sur les réseaux sociaux

Star d'Internet et de la pâtisserie, le chef Cédric Grolet fait l’objet de moqueries après avoir dévoilé l’une de ses créations pour les fêtes de fin d’années.

«Je suis morte de rire», s’est amusée la journaliste Nora Bouazzouni sur X après avoir découvert l’une des bûches de Noël signées Cédric Grolet. Au grand dam du pâtissier star du Meurice, elle n’est pas la seule à s’être moquée du gâteau dont l’apparence et le prix ont suscité une vague de commentaires sur les réseaux sociaux.





Tous les ans, les plus grands chefs proposent leur bûche de Noël à leurs clients. Alors que Cédric Grolet avait fait sensation l’année dernière avec La Rivoli – un dessert croustillant praliné à la noisette et agrémenté de fleur de sel -, en 2023, Nora Bouazzouni n’a pas hésité à souligner «un tel niveau d’arnaque qu’il faudrait inventer un nouveau mot», un post vu plus de 760.000 fois sur X.

95 euros la bûche

Baptisée Bonhomme des neiges, la bûche à la coco et aux cubes de mangue, représente comme son nom l’indique, un bonhomme de neige dont le nappage blanc et la forme approximative ont été jugés négligés par Internet. «Il s’est pas foulé» ou «Cédric Grolet est à la pâtisserie ce que Balenciaga est à la mode : zéro créativité, zéro effort, qualité médiocre, prix affreusement élevé» sont les observations du public qui dénonce le prix de 95 euros pour un dessert de six personnes, soit plus de 15 euros la part. Cette dernière s’inscrit dans une collection de dessert de fin d’année proposés entre 95 euros et 120 euros.

je suis morte de rire. c'est un tel niveau d'arnaque qu'il faudrait inventer un nouveau mot.





(et je sais même pas comment décrire ce truc en ALT) pic.twitter.com/yyyopbepnT — nora bouazzouni (@norabz) November 27, 2023

Une tarte aux fraises polémique

Suivi par 9 millions d’abonnés sur Instagram et plus de 6 millions d’abonnés sur TikTok, ce n’est pas la première fois que Cédric Grolet se heurte aux moqueries en ligne. Comme l’a rappelé Le Parisien, le pâtissier avait fait l’objet de critiques en juin dernier. Clara Marz, influenceuse aux 600.000 abonnés sur TikTok avait fait la promotion de la tarte aux fraises du chef, un post devenu viral et vu plus de 21 millions de fois. Quelques jours plus tard, la TikTokeuse avait confié être insatisfaite par son achat de 80 euros. «Je comprends ce que tu payes quand tu payes ce prix-là, mais la tarte je suis déçue, en fait le sablé est super salé et le cœur trop sucré», avait-elle déclaré.

Élu Meilleur Chef pâtissier du monde en 2018 par le classement du magazine britannique Restaurant, la bûche Bonhomme des neiges de Cédric Grolet s’est démarquée par une vague d’indignation sur les réseaux sociaux alors qu’en 2022, sa création La Rivoli figurait parmi les meilleures bûches de Noël dans les pages des médias.