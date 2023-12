Épiphanie 2024 : les 5 meilleures galettes des rois à déguster

Il s’en vend chaque année près de 30 millions. La galette des rois est le rendez-vous gourmand incontournable du mois de janvier. En marge des classiques, les grands pâtissiers proposent chaque année de nouvelles créations. Voici les 5 meilleures galettes pour tirer les rois en ce début du mois de janvier.

Nina Métayer

La pâtissière la plus en vogue s’est fait connaître grâce à son travail de dentelle. La galette des rois ne fait pas exception. Le Flocon des rois est orné d’une couronne à croquer. Il est réalisé à l’aide d’un feuilletage au beurre Charentes-Poitou AOP. La frangipane est relevée de notes de citron, de bergamote et de cédrat.

Le Flocon des rois, Nina Métayer, 49 € (delicatisserie.com)

c_mathieu_salome



Babka Zana

Cette année Babka Zana mise sur la pistache pour sa création signature. La Babka des rois associe la brioche feuilletée avec une ganache pistache-chocolat blanc et une frangipane aux pistaches d’Iran. Un vrai régal.

Babka des rois Pistache d'Iran et Fleur de Sel, Babka Zana, 42 €

©geraldinemartens



The French Bastards

Pour fêter les 5 ans de l’enseigne, The French Bastards a conçu une galette très spéciale. Elle se compose de deux étages dont un composé de petits pains au chocolat. On est donc entre la viennoiserie et la galette à la frangipane. Cette gourmandise testée et approuvée ne sera disponible que trois jours dans les boutiques The French Bastards (du 5 au 7 janvier).

Galette des rois 5 ans, The French Bastards, 55 €

La Grande Epicerie de Paris

A la Grande Epicerie de Paris, Thibault Leroy propose une jolie galette des rois aux noix de pécan et à la vanille de Madagascar. La crème d’amandes est simplement délicieuse. Attention à ne pas la laisser trop longtemps au four : le miel risque de fondre et les noix de tomber.

Galette des rois à la noix de pécan et à la vanille, La Grande Epicerie de Paris, 39,90 €

Pierre Hermé

La saveur fétiche de Pierre Hermé Ispahan se décline aussi en galette des rois. Réservée aux plus audacieux, sa crème d’amande est associée à la rose, à la framboise mais aussi au letchi.

Galette Ispahan, 70 €