Saint-Valentin 2024 : 5 délicieuses pâtisseries à offrir

La fête des amoureux approche. Pour le 14 février prochain, il y a de multiples façons de faire plaisir à sa moitié. Les plus gourmands seront comblés par une des créations spéciales des grands noms de la pâtisserie française. Il y en a pour tous les goûts.

Cédric Grolet

Le chef pâtissier, qui fait fureur sur les réseaux sociaux avec ses créations trompe-l’œil qui ont séduit le monde entier, a conçu une série de cinq cœurs à déguster. Ils sont issus de sa pâtisserie du Meurice, il s’agit de haute gastronomie. Ces petites douceurs se déclinent en différents parfums : ganache infusée au Timut, cœur coulant citron jaune, citron vert, citron noir, pamplemousse, mandarine et biscuit japonais agrumes.

Cœur d’agrumes, Cédric Grolet, Le Meurice, 55 € (retrait ou vente direct uniquement le 14 février)

©Calvin Courjon



Dalloyau

La Dame de cœur a été pensée pour se déguster à deux, en amoureux. Il s’agit d’un entremets qui sort des sentiers battus : sésame noir, praliné et fruits exotiques. Son apparence velours noir apporte un brin d’élégance pour le 14 février.

La Dame de Cœur, Dalloyau, 22 € (précommande jusqu’au 12 février)

Nina Metayer

Avec Nina Métayer, la perfection se niche dans le détail. La pâtissière, qui a une âme d’artiste, a modelé à la main les moules qui ont servi à la préparation des entremets. Ces demi-cœurs se frôlent et se partagent. On y décèle des notes de vanille, de noix de pécan et de pamplemousse. Et le plus gourmand se trouve au centre : un bonbon chocolat pour un plaisir régressif.

Oh my crush, Nina Métayer, 34 €

Pierre Hermé

Cet entremets très chocolat est réalisé à partir d’un cacao Pure Origine Belize. Il se mêle à la douceur de la ganache à la vanille de Madagascar et au croustillant du sablé chocolat. Le tout, avec une pointe de fleur de sel.

Coeurs Mêlés Ultime, Pierre Hermé, 34 €

la Grande epicerie de paris

La Love Tarte préparée par Thibault Leroy de la Grande Epicerie de Paris joue une partition acidulée. Sur un lit de caramel exotique, on retrouve de la mangue fraîche recouverte d’un biscuit à la cuillère et d’une ganache caramel. Le tout recouvert d’une compotée de mangue aux zestes de citron vert.

Love Tarte, la Grande Epicerie, 19, 90 €