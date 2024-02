Saint-Valentin 2024 : 5 champagnes rosés à offrir

Pour sortir le grand jeu le soir de la fête des amoureux, le champagne est l’élément indispensable. Et pour voir la vie en rose, on peut se tourner vers les cuvés rosés des grandes maisons. Voici 5 bouteilles qui feront leur petit effet pour la Saint-Valentin.

Boizel

La cuvée rosé absolu de Boizel est parfaitement taillée pour une soirée de Saint-Valentin. Les yeux se régalent tout d’abord d’une belle robe rose pâle. En bouche, des bulles fines transportent des saveurs appartenant au registre des fruits rouges mais aussi des agrumes.

Rosé absolu, Boizel, 44 €

Taittinger

Ce rosé d’assemblage bénéficie d’une robe intense qui attire à l’œil. Un fois servi, la mousse laisse place à des notes de cerise, de framboise ou encore de cassis. A la dégustation, la fraîcheur donne une impression générale de fruits croquants.

Prestige rosé, Taittinger, 62 €

Vranken

Ce joli champagne rose saumonée dévoile des arômes de fruits rouges comme la fraise des bois ou la framboise. Les amateurs relèveront en fin de nez des notes de pain grillé. On retrouve ce cocktail en bouche doublé d’une fraîcheur agréable.

Demoiselle, Vranken, 44 €

Perrier-Jouët

Blason rosé est une cuvée travaillée sur la rondeur et la délicatesse. Issue majoritairement de pinot noir, elle présente une belle structure ce qui autorise les accords mets/vins les plus audacieux. A l’apéritif, on appréciera aussi son côté vif.

Blason Rosé, Perrier-Jouët, 82 €

Gosset

La maison Gosset a conçu un champagne rosé d’assemblage réussi à dominante chardonnay. On est sur une trame de fruits rouges, au nez comme en bouche. Un bel équilibre entre rondeur et fraîcheur. L’accord sera idéal avec de très bons macarons.

Grand rosé, Gosset, 69 €

