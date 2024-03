Guide Michelin 2024 : voici le palmarès complet des restaurants étoilés

Rendez-vous incontournable de la gastronomie française, la cérémonie de remise des étoiles du Guide Michelin 2024 se tenait ce lundi 18 mars à Tours. Au total, 62 établissements ont été promus, contre 44 en 2023.

Il est toujours critiqué mais terriblement redouté par les chefs. La nouvelle édition 2024 du Guide Michelin a été dévoilée au public ce lundi 18 mars au Palais des congrès de Tours. Les retrogradés avaient été annoncés il y a deux semaines. Cette année, 62 établissements ont reçu une ou plusieurs étoiles. Voici les grands gagnants 2024.

1 étoile

L'Impulsif (Châtel-Guyon, Puy-de-Dôme)

Le Cin5 - Au Coeur du Village (La Clusaz, Haute-Savoie)

Alpage (Courchevel, Savoie)

Mont Blanc Restaurant & Goûter (Hauteluce, Savoie)

L'Auberge de Lucinges (Lucinges, Haute-Savoie)

L'Atelier des Augustins (Lyon, Rhône)

Burgundy by Matthieu (Lyon, Rhône)

AinTimiste (Poncin, Ain)

Le Chamarlenc (Le Puy-en-Velay, Haute-Loire)

Maison Rosella par Francesco Di Marzio (Port-Lesney, Jura)

Louise (Lorient, Morbihan)

Ar Men Du (Névez, Finistère)

Auberge du XIIème Siècle (Saché, Indre-et-Loire)

La Verrière (Olmeto, Corse-du-Sud)

Le K (Montenach, Moselle)

Bacôve (Saint-Omer, Pas-de-Calais)

Auberge de la Grive (Trosly-Loire, Aisne)

Espadon (Paris 1er)

Nhome (Paris 1er)

Le Tout-Paris (Paris 1er)

Sushi Yoshinaga (Paris 2e)

Datil (Paris 3e)

Hémicycle (Paris 7e)

Galanga (Paris 8e)

Maison Dubois (Paris 8e)

Onor (Paris 8e)

Géosmine (Paris 11e)

Chakaiseiki Akiyoshi (Paris 15e)

Blanc (Paris 16e)

La Vieille Auberge (Villeneuve-le-Comte, Seine-et-Marne)

Cueillette (Altillac, Corrèze)

Nacre (Arès, Gironde)

Le Petit Léon (Saint-Léon-sur-Vézère, Dordogne)

La Coopérative - Domaine Riberach (Bélesta, Pyrénées-Orientales)

Calice (Béziers, Hérault)

Château de Collias (Collias, Gard)

Émilie & Thomas - Moulin de Cambelong (Conques-en-Rouergue, Aveyron)

Auberge de la Forge (Lavalette, Aude)

Restaurant Hervé Busset (Rodez, Aveyron)

Le Cèdre de Montcaud (Sabran, Gard)

L'Almandin (Saint-Cyprien, Pyrénées-Orientales)

Le Saint Hilaire (Saint-Hilaire-de-Brethmas, Gard)

SEPT (Toulouse, Aude)

Le Prieuré (Villeneuve-lès-Avignon, Gard)

La Bastide Bourrelly - Mathias Dandine (Calas-Cabriès, Bouches-du-Rhône)

Le Champ des Lunes (Lauris, Vaucluse)

Bessem (Mandelieu-la-Napoule, Alpes-Maritimes)

Le Feuillée - Le Couvent des Minimes (Mane, Alpes-de-Haute-Provence)

ONICE (Nice, Alpes-Maritimes)

Racines - Bruno Cirino (Nice, Alpes-Maritimes)

La Table de l'Orangerie - Château de Fonscolombe (Le Puy-Sainte-Réparade, Bouches-du-Rhône)

La Terrasse - Cheval Blanc St-Tropez (Saint-Tropez, Var)

2 étoiles

Maison Benoît Vidal (Annecy, Haute-Savoie)

Le Mas Les Eydins (Bonnieux, Vaucluse)

Sylvestre Wahid - Les Grandes Alpes (Courchevel, Savoie),

Maison Ronan Kervarrec (Saint-Grégoire, Ille-et-Vilaine)

Le Jules Verne (Tour Eiffel, Paris 7e)

Maison Ruggieri (Paris 8e)

L'Orangerie (Hôtel George V, Paris 8e)

Les Ambassadeurs by Christophe Cussac (Monaco)

3 étoiles

Le Gabriel, à l'Hôtel La Réserve (Paris 8e). A la tête des cuisines, Jérôme Banctel était particulièrement ému en recevant le prix sur scène.

la Table du Castellet (Var). Fait rarissime, son chef Fabien Ferré âgé de 35 ans décroche les trois étoiles d'un coup.

Créé en 1900 par les frères André et Edouard Michelin à destination des automobilistes, le guide rouge est aujourd'hui présent en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud, et se décline dans 45 destinations.

Si le Michelin fait toujours la pluie et le beau temps sur la gastronomie mondiale, ses ventes papiers sont en chute libre, soit -62% en dix ans selon Livres Hebdo. Mais elle reste la distinction la plus réputée au niveau mondiale en matière de gastronomie.