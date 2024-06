Voici les 5 meilleurs fruits et légumes à consommer cet été pour leurs qualités nutritionnelles

L'été est là et avec lui les fruits et légumes de saison. Chacun apporte différents bienfaits. Voici 5 d'entre eux qui ont de bonnes qualités nutritionnelles.

Se faire plaisir et faire du bien à son corps. Avoir une alimentation variée est bon pour la santé, voici 5 fruits et légumes d'été ayant de bonnes qualités nutritionnelles.

la Pêche

La pêche est riche en vitamines A et C. Elle apporte en plus des fibres et du potassium. Elle favorise la bonne santé oculaire, aide à la digestion et est bénéfique pour la peau.

la Fraise

Star de l'été, la fraise est riche en vitamine C, en fibres et en antioxydants. Bonne pour le système immunitaire, elle aide à réguler la glycémie et favorise la santé cardiaque.

la Tomate

Fruit ou légume, le débat se poursuit mais la tomate reste indéniablement l'un des aliments phare de l'été. Elle est riche en vitamine C, en vitamine K, en potassium et en lycopène. Elle est un antioxydant puissant, est bonne pour la peau et améliore la santé cardiaque.

la Courgette

La courgette est un légume d'été, source de vitamine C, de vitamine A, de fibres, et de potassium. Elle est faible en calories, bonne pour la digestion, et aide à la perte de poids.

le Concombre

Enfin, le concombre, star des salades estivales, est riche en eau, en vitamine K et en potassium. Très hydratant, il est bon pour la peau et favorise la digestion.