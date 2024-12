Noël 2024 : les meilleurs cadeaux à offrir aux gourmands

Quand les idées de cadeaux manquent, on peut se tourner vers tout ce qui se boit ou se mange. Une jolie boite de chocolats ou quelques produits qui vont venir magnifier un plat devraient toujours faire plaisir. Voici une sélection des meilleures idées de cadeaux à faire à un gourmet.

Louis Fouquet

Disponible en version chocolat noir 66 % ou lait Grand Cru Ghana 43 %, cette superbe pomme de pins aux reflets dorés est surplombée par la mascotte de la maison Fouquet, l’écureuil Ernest. Et l’intérieur ne sonne pas creux : on y trouve un praliné à l’ancienne aux pignons de pin caramélisés.

Pomme de Sapin, Louis Fouquet, à partir de 38 €

iRASSHAi

Le spécialiste de la culture nipponne situé en plein cœur de Paris propose toute une série de coffrets pour les fêtes. L’un d’entre eux est consacré au saké. Il contient trois variétés d’alcool de riz dont une pétillante (Saké Awayuki sparkling Junmai) ainsi que deux petits verres taillés pour la dégustation.

Coffret Initiation saké, iRASSHAi, 45 €

Betjeman & Barton

Il n’y a pas que le champagne à Noël. Il y a aussi les tisanes. La maison réputée pour la qualité de ses thés a conçu une tisane spéciale pour cette fin d’année. Verveine, cynorrhodon, cannelle, amande, vanille et gingembre… Le tout dans un bel écrin.

Tisane de Noël, Betjeman & Barton, 34 €

kadoresto

C’est l’idée cadeau qui fait toujours plaisir : un repas dans un restaurant. Kadoresto propose une carte-cadeau qui permet de réserver un déjeuner ou un dîner dans plus de 80 restaurants engagés en France, sélectionnés pour leur engagement écologique et solidaire. C’est assez simple : on choisit son coffret (Découverte, Exception, Gastronomique, Gourmet) de 50 à 150 €, et c’est ensuite au destinataire de choisir sa date et son établissement en se rendant sur le site.

Coffret kadoresto, à partir de 50 €

Comptoir du caviar

S’il y a bien une occasion de s’initier au caviar ou de le redécouvrir, c’est Noël. Le spécialiste des œufs d’esturgeon Comptoir du caviar propose des coffrets aux packagings festif. Le féérie de Noël contient une boite de 30 g et un délicieux tarama à tartiner.

Coffret féérie de Noël, Comptoir du caviar, 75 €

Estoublon

Ce joli coffret représentant un ciel étoilé contient trois huiles d’olive du domaine d’Estoublon. Béruguette, Bouteillan, picholine… autant de noms évocateurs qui viendront relever des plats de grandes occasions.

Coffret 3x20cl Huiles d’Olive Monovariétales, Estoublon, 73,50 €

Le petit ourson guimauve

Les cadeaux les plus simples sont souvent les plus efficaces. Cette jolie boite est remplie de délicieux oursons en guimauve addictifs qui font retomber en enfance.

Boîtes d’oursons guimauve, La Grande Epicerie, 16,90 €

Mionetto

Le spécialiste du prosecco a fait appel au chocolatier Aurélien Rivoire pour concevoir une boule de Noël en chocolat qui contient des surprises préparées à base de Mionetto Apritivo. Cette liqueur d’orange amère est réputée pour servir de base au cocktail incontournable spritz. Elle fait partie d’un kit spécial qui fera une bonne idée cadeau.

Kit Miocccolato, Mionetto, 69 € (disponible à la boutique Alléno & Rivoire : 9, rue du Champ de Mars, Paris 7e)