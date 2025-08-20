«Carnivore babies» : quel est ce mouvement qui prend de l'ampleur aux Etats-Unis ?

Le mouvement dit des «carnivore babies» prend de l’ampleur aux Etats-Unis. Celui-ci consiste à axer le régime alimentaire des bébés principalement sur de la viande ou des produits d’origine animale (œufs, produits laitiers...). Voici ce qu’il faut savoir sur cette tendance qui n’est pas dénuée de risques.

Fini les compotes et les fruits, place aux steaks hachés. Le mouvement baptisé «carnivore babies» («bébés carnivores» en français) s'étend de plus en plus aux Etats-Unis comme l'a mis en lumière le Wall Street Journal dans une enquête dédiée.

Ce régime pas comme les autres, puisque exclusivement carnivore, consiste ainsi à ne donner qu'aux bébés que de la viande ou des produits hyperprotéïnés. Il avait déjà fait plusieurs milliers d'adeptes parmi les adultes, mais, désormais, certains n'hésitent donc plus à l'appliquer aussi sur leur progéniture, comme l'illustrent plusieurs posts en ce sens sur les réseaux sociaux.

Sur les plates-formes, on peut ainsi voir de très jeunes enfants mastiquer des bouts de viande, des bouillons d'os ou encore des abats. Ces contenus se multiplient et les parents insistent sur les bienfaits supposés d'une telle alimentation.

Sur TikTok, certains parents dressent un bilan particulièrement enthousiaste de leur méthode. Ils listent, images à l'appui : «Depuis six mois, nous ne donnons que des produits carnivores à notre bébé. Résultat : il réalise des accomplissements avant les autres nouveau-nés, il n'est jamais constipé, il n'a jamais eu besoin d'aller chez le docteur ou encore il est fort et grand».

Chez les adultes, ce régime pauvre en glucides, qui est une forme extrême d'un régime dit cétogène, a effectivement certains avantages, comme l'expliquent ceux qui l'ont essayé et les diététiciens. Selon les premiers, il permet d'avoir plus d'énergie, d'optimiser son poids, d'avoir une meilleur digestion et même d'obtenir une certaine clarté mentale.

Selon les spécialistes, il comporte trois avantages majeurs : il permet effectivement de perdre du poids, grâce à l'élimination des glucides et l'élimination d'aliments riches en calories et en sucres. Il permet de contrôler la glycémie en supprimant les glucides raffinés. Il réduit les risques d'inflammation voire même de maladies comme l'arthrite, la dépression et l'anxiété.

Si elle est à la mode aujourd'hui, c'est une diète qui est aussi suivie depuis par de nombreuses ethnies, comme les nomades de Mongolie, les Massaïs d'Afrique de l'Est, les Tchoukches en Russie ou encore les Inuits au Canada.

Des carences à redouter

Reste que chez ces groupes, comme chez tous ceux qui souhaitent se mettre à ce régime 100% carnivore, il existe également des risques importants. A cause des différentes carences nutritionnelles, certaines vitamines comme la C ou la E seront manquantes et constitueront un fléau majeur. L'absence de fibre dans l'alimentation pèse également sur la digestion, peut entraîner la constipation et devenir problématique pour la santé intestinale.

Pour ce qui est des maladies cardiaques, les graisses saturées ont été pointées du doigt pour leur teneur en cholestérol et peuvent être un facteur de risque supplémentaire. De même, l'excès de sodium trouvé dans certaines viandes transformées peut agir en faveur d'une hypertension et de maladies rénales.

Plus généralement, les spécialistes jugent que cette méthode d'alimentation n'est pas recommandée à une population souffrant de maladie rénale, aux femmes enceintes et aux enfants, notamment aux bébés.