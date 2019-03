Matignon a ouvert ses jardins au public

Après l'Elysée, c'est au tour de l'Hôtel de Matignon, résidence des Premiers ministres, d'ouvrir ses jardins au public un samedi par mois.

Se promener à l’hôtel de Matignon le temps d’un après-midi, c’est désormais possible. Pour la première fois, samedi, les jardins de la résidence du Premier ministre ont accueilli un peu plus de 1200 visiteurs curieux de découvrir les trois hectares de ce parc aménagé depuis 1725. L'expérience sera renouvelée désormais les premiers samedis du mois, offrant aux visiteurs la possibilité de flâner parmi les arbres et les bosquets qui, selon les endroits, donnent au parc des airs de jardin à la française ou de jardin à l'anglaise.

Outre un hêtre pourpre de 150 ans et une allée de 111 tilleuls taillés en marquise, ce sont les arbres plantés par les occupants successifs qui attirent le public. Raymond Barre avait été le premier à y semer un érable à sucre en 1978, lançant ainsi la tradition. Michel Rocard avait penché pour un copalme d'Amérique et François Fillon pour un cournouiller des pagodes. En novembre, Jean-Marc Ayrault avait quant à lui choisi de planter un magnolia.

L'ouverture du parc de Matignon fait suite à celle des jardins de l'Elysée tous les derniers dimanches du mois depuis octobre. D'autres jardins de ministères devraient être ouverts au public tout au long de l'année.

Entrée au 36, rue de Babylone (Paris 7e). De 13h à 17h jusqu'en mars et de 13h à 18h30 d'avril à octobre.