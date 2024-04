Notre-Dame de Paris : entreprises, anonymes, donateurs étrangers, qui avait donné combien pour aider à la résurrection de l'édifice ?

Il y a cinq ans jour pour jour, le 15 avril 2019, un violent incendie a touché Notre-Dame de Paris. Le soir même, l’Etat avait lancé un appel aux dons pour aider à reconstruire la cathédrale. Un appel auquel ont participé les particuliers mais également de nombreuses entreprises françaises et étrangères.

Des souvenirs douloureux. Le 15 avril 2019, la France et le monde entier pleuraient la cathédrale Notre-Dame de Paris, ravagée par les flammes. Une soirée où l’angoisse de voir ce mythique édifice de la capitale française s’effondrer à la suite du violent incendie s'était fait ressentir. Cinq ans plus tard, Notre-Dame s’apprête à revoir le jour à l’issue d’un chantier titanesque ayant atteint l’ultime ligne droite.

Si le personnage principal du livre de Victor Hugo est toujours vivant, c’est notamment grâce aux dons récoltés, s’élevant à 846 millions d’euros. À l’époque, l’Etat avait lancé un appel aux dons pour reconstruire Notre-Dame de Paris. Plusieurs particuliers et entreprises françaises et étrangères avaient répondu présents et s'étaient tous mobilisés pour remettre en état au plus vite l'édifice, symbole de la richesse du patrimoine français. Tour d'horizon.

Des fleurons de l’économie française

LVMH et la famille Arnault : 200 millions d’euros

Groupe l’Oréal et Fondation L’Oréal : 200 millions d’euros

Artemis, société d’investissement de la famille Pinault (Kering) : 100 millions d’euros

Total : 100 millions d’euros

JC Decaux : 20 millions d’euros

Axa : 10 millions d’euros

Sanofi : 10 millions d’euros

Martin et Olivier Bouygues, via leur holding familiale SCDM : 10 millions d’euros

Marc Ladreit de Lacharrière, patron de Fimalac : 10 millions d’euros

La Française des Jeux : 2 millions d’euros

Capgememini : 1 million d’euros

Des banques françaises

BNP Paribas : 20 millions d’euros

BPCE : 10 millions d’euros

Société Générale : 10 millions d’euros

Crédit Agricole, via sa fondation : 5 millions d’euros

Les collectivités

Mairie de Paris : 50 millions d’euros

Les départements d’Île-de-France : 20 millions d’euros

La région Île-de-France : 10 millions d’euros

La région Auvergne-Rhône-Alpes : 2 millions d’euros

La région Occitanie : 1,5 million d’euros

Le département des Alpes-Maritimes : 1 million d’euros

La métropole de Toulouse : 1 million d’euros

Les particuliers

21 millions d'euros ont été récoltés par la Fondation de France et 11 millions d'euros auprès des particuliers par la Fondation du Patrimoine, deux organismes chargés de collecter de l'argent. Le centre des monuments nationaux a annoncé avoir reçu 1,2 million d'euros.

A l’étranger

Lily Safra et la fondation Edmond Safra (Brésil) : 10 millions d’euros

Henry, cofondateur du fonds d'investissement américain KKR et Marie-Josée Kravis (Etats-Unis) : 10 millions de dollars

Walt Disney (Etats-Unis) : 5 millions d’euros

Disney a été la première entreprise américaine à avoir annoncé un don chiffré pour la reconstruction du monument. Le film centré autour de la cathédrale, «Le Bossu de Notre-Dame», avait rapporté plus de 300 millions de dollars à Disney.

University of Notre Dame (Etats-Unis) : 100.000 euros

L’université catholique a promis un don pour «l'architecture gothique exquise» de l'église.

Ville de Szeged (Hongrie) : 10.000 euros, la municipalité s'estimant redevable envers Paris. En 1879, la capitale française avait aidé à la reconstruction de cette ville du sud du pays, dévastée par une inondation.

Apple avait annoncé son intention de faire un don pour la rénovation de Notre-Dame mais n’avait pas précisé son montant.

À noter que plusieurs autres municipalités et entreprises françaises et étrangères avaient également fait des dons sans pour autant mentionner les sommes versées.