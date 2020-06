Jean-Pierre Coffe : "Bien manger, mais pas cher"

La malbouffe n’est pas un fatalité. C’est le message que veut faire passer Jean-Pierre Coffe, qui a publié le mois dernier Arrêtons de manger de la merde ! (éd. Flammarion).

Le cuisinier et critique gastronomique estime notamment qu’il est possible de "bien manger pour pas cher". Il met d’ailleurs son expérience au service de l’enseigne Leader Price pour que les consommateurs sachent faire le bon choix.

Quels enseignements peut-on tirer de votre livre ?

Je veux que les gens prennent conscience qu’une bonne hygiène alimentaire permet d’être en bonne santé. Or, on fait face aujourd’hui à un cercle vicieux : les enfants ne connaissent même pas les produits ni leurs origines. L’éducation culinaire devrait être enseignée à l’école. C’est une affaire de santé publique.

Mon autre combat est de prouver que le monde peut avoir une alimentation juste à un prix juste.

C’est pour cela que vous travaillez avec la grande distribution ?

Je crée des plats pour Noël, Pâques et l’été pour l’enseigne Leader Price depuis quatre ans. J’élabore les recettes et je me déplace moi-même dans les usines pour établir un cahier des charges : l’objectif est d’améliorer la qualité et le goût des produits en retirant tous les additifs, le tout sans faire augmenter le prix. Pour cela, je travaille essentiellement avec le directeur qualité et les fabricants.

Cette implication n’est pas toujours bien vue…

Pourtant, c’est un travail à plein temps car j’ai déjà vérifié plus de 1 700 produits pour cette enseigne. Il y a beaucoup de préjugés autour de l’industrie agro-alimentaire, alors que les normes d’hygiène rendent les usines parfois dix fois plus propres que certains restaurants ou cantines scolaires !

Tina Schuler, directrice générale de Leader Price : "Concilier qualité et prix bas"