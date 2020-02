Hollande justifie le 49.3 par l'urgence des réformes

François Hollande est monté en première ligne mercredi pour justifier le passage en force sur le projet de loi Macron, soulignant, avec les mêmes mots que Manuel Valls, la nécessité «d'aller vite» et de ne «pas prendre de risques».

Ouvrant le conseil des ministres, le chef de l'Etat a «rappelé que la décision prise l'a été pour aller vite, qu'on n'avait pas de temps à perdre ni de risques à prendre», a rapporté Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement.

Pour François Hollande, le rejet de la motion de censure déposée dans la foulée du recours au 49.3 par l'opposition ne fait aucun doute. Il n'y a «pas de majorité alternative» et le vote de jeudi sur cette motion «le montrera», a-t-il assuré devant son gouvernement. A l'inverse des communistes, les écologistes et les «frondeurs» du PS ont, il est vrai, exclu de joindre leurs voix à celles de l'UMP et de l'UDI à cette occasion.

Une seconde partie de mandat plus offensive

Le rejet de la motion de censure entraînera ipso facto l'adoption sans vote en première lecture du projet de loi Macron qui sera ensuit examiné au Sénat, majoritairement à droite, avant de revenir à l'Assemblée, où le gouvernement pourra à nouveau faire jouer le 49.3.

Mais l'incident fera date. Le chef de l'Etat misait gros sur une adoption sans heurts du texte «pour la croissance et l'activité» d'Emmanuel Macron, son ancien conseiller économique, étoile montante du gouvernement. Même s'il ne s'agissait pas de la «loi du siècle», selon sa propre expression, elle devait donner selon lui un «coup de jeune» à la société française et annoncer une seconde partie de mandat plus offensive avec d'autres textes en perspective, comme la réforme du dialogue social.

Une situation sans rapport avec 2006

Or le 49.3 est une arme à un coup. Depuis la révision constitutionnelle de 2008, le Premier ministre ne peut y recourir que sur un seul projet de loi par session parlementaire, en dehors des textes budgétaires.

Mardi soir, Manuel Valls a protesté de sa «très grande détermination» à «poursuivre les réformes, parce qu'il en va de l'intérêt du pays». Mercredi à l'Assemblée, il a accusé les opposants à la loi Macron «d'immobilisme, de conservatisme, d'irresponsabilité et d'infantilisme».

Quant au recours au 49.3, il n'a «rien à voir» avec la situation de 2006 quand le même François Hollande dénonçait un «déni de démocratie», selon Stéphane Le Foll : à l'époque, «le débat n'avait pas encore commencé à l'Assemblée nationale» tandis que des manifestations «extrêmement importantes» avaient jeté 400.000 jeunes dans les rues pour protester contre le contrat première embauche (CPE).

L'opposition en profite

L'affaire est cependant pain béni pour l'opposition, à droite comme à la gauche de la gauche, réunies dans une improbable coalition. Secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement, Jean-Marie Le Guen s'est d'ailleurs dit «choqué» que le Front de gauche vote la motion de censure de l'UMP.

Un avis partagé par Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de gauche à l'élection présidentielle de 2012, qui «n'aurai(t) pas procédé comme ça».

«La vérité éclate au grand jour : il n'y a plus ni majorité, ni gouvernement», a affirmé le président de l'UMP Nicolas Sarkozy, qui n'a jamais recouru au 49.3 pendant son quinquennat.

Quant à Marine Le Pen (FN), elle aurait voté la censure si elle avait été députée, considérant que la politique du gouvernement était «exclusivement la mise en ordre des instructions provenant de l'Union européenne».

Colère à l'égard des frondeurs

A l'inverse, François Bayrou (MoDem) ne l'aurait pas votée. «Le gouvernement a essayé d'aller dans le sens» de la «nécessité», a-t-il avancé.

Colère aussi du patron des députés PS Bruno Le Roux à l'égard des frondeurs : «Rien ne les arrête quand ils veulent essayer d'imposer contre la majorité une idée. (...) Il faut qu'ils se ressaisissent.»

Pour l'un d'eux, Laurent Baumel, il s'agit «d'infléchir la politique» du gouvernement, trop «social-libérale». Quant à un changement de Premier ministre, «ça ne me dérange pas», a-t-il ajouté.

Possible délai accordé par Bruxelles

A Bruxelles, on estime a contrario que l'utilisation du 49.3 doit être vue comme le signe de la volonté du gouvernement français de mener à bien les réformes nécessaires.

A quelques jours du verdict de la Commission européenne sur le budget de la France, qui sera assorti d'une nouvelle recommandation sur le calendrier de réduction des déficits, on évoque un nouveau délai pour revenir sous la barre des 3 % non pas de deux, mais de trois ans, soit jusqu'en 2018, après les élections.