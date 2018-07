Défilé du 14 juillet 2018 : le programme détaillé

Comme chaque année, le défilé du 14 juillet se tiendra sur l'avenue des Champs Elysées. Le Japon et Singapour seront cette année les invités d'honneur.

Lors de ce défilé dont le thème sera « Fraternité d'armes sous l'uniforme: l'engagement d'une vie », un hommage particulier sera également rendu aux forces venues au secours des populations touchées par l'ouragan Irma aux Antilles françaises.

Emmanuel Macron, chef des Armées, fera son apparition à 10h10 avenue de Friedland, juste après l'inspection des troupes par les officiers généraux, à 9h30. C'est à ce moment-là qu'il procédera à la revue des troupes.

10h25 : les honneurs au Président

A 10h25, les honneurs seront rendus au Président de la République, sur la place de la Concorde, accueilli par une poignée de membres de gouvernement, Edouard Philippe en tête, et par l'amiral Bernard Rogel, chef d'état-major particulier d'Emmanuel Macron.

10h45 : le défilé aérien

A 10h45, les yeux se lèveront vers le ciel pour admirer le traditionnel défilé aérien. Au total, 64 avions seront mis à contribution dont les neuf Alphajet de la Patrouille de France avec à leur bord trois blessés des armées françaises. Un avion ravitailleur A330 MRTT, nouveau venu dans la flotte de l'armée de l'Air, participera également au défilé. Une quinzaine de A330 MRTT doivent remplacer progressivement les C135.

30 hélicopètres des armées, de la gendarmerie traverseront aussi le ciel de Paris.

10h55 : le défilé des troupes

Les emblèmes du Japon et de Singapour, escortés par sept soldats de chaque nationalité, ouvriront le défilé sur les Champs -Elysées. Singapour est l'un des principaux partenaires de l'armée de l'Air française en Asie du Sud-Est, et des pilotes de chasse singapouriens sont formés depuis vingt ans sur la base aérienne de Cazaux, dans le Sud-Ouest.

La présence du Japon marque pour sa part le 160e anniversaire de l'établissement des relations entre le pays du Soleil Levant et la France.

Par ailleurs, des gendarmes espagnols et des véhicules belges prendront part au défilé.

Ay total, quelque 4290 femmes et hommes fouleront le bitume de l'avenue des Champs-Elysées pour relier l'Arc de Triomphe à la place de la Concorde.

Le cortège sera refermé par plus de 220 véhicules, 250 chevaux de la Garde républicaine et 30 hélicoptères des armées, de la gendarmerie et de la sécurité civile.

Enfin, la cantatrice Julie Cherrier clôturera le défilé en interprétant « La Marseillaise » et « L'hymne à l'amour ».