Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer s'est marié

Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer, 54 ans, a épousé en seconde noce Aurélia Devos, 39 ans, magistrate, à Fournes-en-Weppes, commune du nord de la France.

Et c'est le maire de Troyes François Baroin, ami d'enfance de Jean-Michel Blanquer, qui a célébré l'union aux côtés du maire de la municipalité. Son épouse, la comédienne Michèle Laroque, était également présente à la cérémonie.

Selon nos confrères de La Voix du Nord, François Baroin a tenu à rappeler les liens qui l'unissent au ministre d'Emmanuel Macron. «Quand nos premiers regards se sont croisés, tu portais une culotte courte, une coupe à la Beatles et un gros bonnet à pompon», a-t-il raconté devant l'auditoire.

Après l'échange des consentements du couple, les invités ont entamé la «Marseillaise» puis un «All you need is love» des Beatles.