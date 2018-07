Acte sexuel avec une surveillante à la prison de Lille : le détenu s'explique

Le détenu qui s'était filmé au début du mois de juillet pratiquer un acte sexuel avec une surveillante de la prison de Lille a expliqué sa version des faits.

M., 22 ans, a livré son témoignage à France 3 Hauts-de-France. «La surveillante, c'est une stagiaire qui était dans mon bâtiment. Elle était là depuis une semaine. Mes co-détenus m'ont dit qu'elle était un peu "tchatcheuse" donc on parlait en rigolant et un jour, ça a été au bisou et voilà quoi... A ce moment-là, j'étais tout seul en cellule, mes co-détenus étaient chez le coiffeur. J'ai posé mon téléphone, j'ai tout enregistré. On a eu des petits mots jusqu'au moment où je lui propose de faire ça, elle n'a pas refusé. J'ai eu une relation avec une surveillante pénitentiaire, voilà... ».

Placé depuis la diffusion de la vidéo à l'isolement dans une autre prison, l'homme ne fait pas de mystère sur ses intentions : s'il a publiquement révélé le contenu des images, c'est avant tout pour pouvoir se vanter auprès du reste des détenus. «Nous, ça nous amuse. Je l'ai mise sur Snap, voilà. Ensuite, les gens, les autres détenus copient la vidéo et après, ça fait tout le tour... Moi, ça ne me dérange pas, ça me fait rigoler, c'est pas quelque chose qui me choque. J'ai vu qu'il y avait moyen. J'ai forcé personne. Je me croyais même plus en détention : on se parlait comme si c'était ma copine. Il y a eu un rapprochement sexuel, il y a rien eu de plus», dit-il tout en montrant une photo (ci-dessous) prise en prison et sur laquelle posent la surveillante stagiaire et 3 co-détenus.

Pour rappel, la jeune femme a été suspendue de ses fonctions par l'administration pénitentiaire. Faute d'infraction pénale, elle ne devrait pas faire l'objet de poursuites judiciaires. Mais sa (brève) carrière de surveillante de prison est désormais derrière elle.