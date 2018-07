Les Pussy Riot écopent de 15 jours de prison après leur intrusion en finale du Mondial

Un tribunal de Moscou a condamné Veronika Nikoulchina, Olga Pakhtoussova, Piotr Verzilov et Olga Kouratcheva, des Pussy Riot, à quinze jours de prison et leur a interdit d’assister à des événements sportifs pour trois ans.

Ils ont été reconnus coupables d’avoir «gravement enfreint les règles du comportement des spectateurs» et se sont vu infliger la peine maximale.

Ourt fourth member, Olga Pakhtusova, gets 15 days of arrest and a ban to visit sports events for 3 years. pic.twitter.com/EdifeIg3tQ

Quelques minutes après ce moment sur la pelouse du stade, le groupe russe avait revendiqué que ses membres étaient à l’origine de l’intrusion, via ses pages Twitter et Facebook.

NEWS FLASH! Just a few minutes ago four Pussy Riot members performed in the FIFA World Cup final match — ”Policeman enters the Game”https://t.co/3jUi5rC8hh pic.twitter.com/W8Up9TTKMA

— (@pussyrrriot) 15 juillet 2018