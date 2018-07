Affaire Benalla : le hashtag #AllonsChercherMacron cartonne sur Twitter

Sur les réseaux sociaux, l’attitude d’Emmanuel Macron a notamment été vivement critiquée par de nombreuses personnes condamnant une attitude jugée provocante.

Ce « qu’ils viennent me chercher » est à la fois une provocation, un défi mais aussi le signe de la folie provoquée par l’hyper concentration des pouvoirs entre les mains du monarque. Pour une fois, je me dis : le Peuple français devrait le prendre au mot ! #AllonsChercherMacron

« Qu’ils viennent me chercher » ? On dirait un gamin, ou une racaille. #AllonsChercherMacron

E. Macron préfère donc s’exprimer en chef de clan, au détour d’une sauterie, devant ses seuls députés dociles. Dans un élan d’humilité et de maturité, il lance aux français: « Qu’ils viennent me chercher ! ». Le nouveau monde se nourrit de la petite morgue.

Une attitude qui a rappelé à de nombreuses personnes Nicolas Sarkozy ou Donald Trump.

Macron avec son "qu'ils viennent me chercher" emprunte encore un peu plus au style Sarkozy et son "descend un peu on va s'expliquer" lancé aux pêcheurs en 2007

