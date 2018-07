Grève SNCF/ Air France : comment se faire rembourser ou échanger un billet annulé ?

Comment se faire rembourser ou échanger son billet lorsque le voyage est annulé ?

Air France

Les syndicats de la compagnie aérienne prévoient trois jours de grève, le 30 mars, le 3 et le 7 avril 2018. Air France a annoncé que seul un quart de ses vols était annulé. Avant de se rendre à l'aéroport, la compagnie conseille de vérifier le statut de son vol.

Comment se faire rembourser ou modifier son billet d'avion ?

Pour les personnes souhaitant reporter leur voyage, Air France et Joon acceptent de modifier gratuitement les réservations de ses clients sur leur site. Vous pourrez donc partir le 31 mars et le 5 avril 2018. Passé ce délai, vous aurez droit à un avoir utilisable sur les vols d'Air France et ses filiales.

L'annulation ou un retard de cinq heures d'un vol est remboursable par la compagnie à l'agence de voyages où a été acheté le billet ou auprès d'Air France. Il faut d'abord télécharger une attestation de retard ou d'annulation disponible sur leur site.

En plus du remboursement, il est possible de lancer une procédure d'indemnisation si la carte d'embarquement a été retirée à l'aéroport. Pour bénéficier de l'indemnisation, le vol doit être en partance ou à destination d'un pays membre de l'Union européenne, et le retard doit être supérieur à trois heures. L'indemnisation s'élèvera alors entre 250 et 600 euros selon la distance.

Les procédures étant parfois longues et fastidieuses, beaucoup de voyageurs ne vont pas au bout. Des associations proposent d'aider les voyageurs en s'occupant à leur place des démarches d'indemnisation comme Indemnit'air de UFC-Que Choisir ou Fight Right. Elles récupèrent une commission d'en moyenne 26% en échange du service.

SNCF

TGV, Intercités, TER, RER et transiliens d'Ile-de-france sont impactés par un mouvement social de grande ampleur depuis le mois d'avril. Pour anticiper les jours concernés, vous pouvez vous renseigner sur le site, auprès des agents en gare ou encore au numéro de téléphone 3635.

Comment se faire rembourser ou échanger son billet de train?

Comme Air France, il est possible de reporter ou de se faire rembourser son voyage «sans frais ni surcoût, y compris pour les trajets non échangeables/ non remboursables», selon OUI SNCF. Il faut pour cela remplir un formulaire de réclamation en ligne.

A noter toutefois que les clients OUIGO devront payer la différence de prix en cas d'échange de billets. Ils recevront «automatiquement un bon d'achat du montant de [la] réservation dans les sept jours suivant la date initiale de voyage» pour un remboursement.

Les jeunes entre 16 et 25 ans abonnés au TGV Max qui ont déjà réservé leur place ne pourront pas modifier leur réservation et devront prendre le «train suivant sans garantie de place assise». Ceux qui souhaitaient réserver ne le peuvent pas. Face à l'indignation des clients sur les réseaux sociaux, la SNCF a finalement annoncé qu'elle remboursera le mois d'avril à ses clients, aucune réservation n'étant possible.

En raison des grèves, la SNCF ne facturera pas les abonnements tgv Max ce mois ci. #sncf #TGVmax pic.twitter.com/lqtz4m4P3X — Chanel (@ChanelMartins) 27 mars 2018

Les conditions de remboursement sont plus contraignantes du côté des trajets internationaux. Si le Thalys a plus d'une heure de retard, il est possible de demander le remboursement ou de le modifier directement au point de vente.

Pour les Eurostar, il est possible d'être indemnisé ou d'échanger son billet à condition que le train soit annulé. Les démarches s'effectuent sur le site d'Eurostar.

Pour les TGV Lyria et internationaux, les clients peuvent se faire rembourser ou modifier leur billet pour l'aller et le retour si l'un des deux trajets est touché par le mouvement social.

Les conditions de remboursement et d'échange ne sont pas les mêmes en fonction des mois de grève.