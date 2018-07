Une femme saute par la fenêtre pour fuir son mari violent

Le week-end dernier, dans ville de Quintin, près de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) une femme a sauté par la fenêtre du premier étage de son domicile.

Enfermée chez elle, et tentant de fuir son mari, alcoolisé et violent, cette habitante de Quintin a donc pris la décision de sauter par la fenêtre, seule issue possible pour elle.

Fort heureusement, selon Ouest-France, ses voisins, alertés par les cris ont eu la présence d’esprit de placer un matelas sur le sol, sous la fenêtre en question, afin qu’elle puisse se réceptionner sans trop de danger.

Malgré tout blessée aux jambes, la femme a été conduite à l’hôpital Yves-Le Foll de Saint-Brieuc. Les gendarmes sont intervenus au domicile, faisant appel à un serrurier pour ouvrir la porte, ils ont interpellé le conjoint. Ce dernier a été placé en garde à vue, et une enquête a été ouverte.