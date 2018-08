Des parents se disputent, le bébé tombe et se fracture le crâne

Un bébé de 6 mois s’est fracturé le crâne après avoir chuté au sol lors d’une dispute entre ses deux parents. Les faits se sont déroulés vendredi 27 juillet à Toulouse et viennent seulement d’être relatés.

Au cœur de l’altercation, la destination choisie pour les prochaines vacances. Entre les deux parents, le ton monte rapidement.

D’un côté, le père, 23 ans, qui vient d’ingérer deux litres de bière. De l’autre, la mère qui tient le bébé dans une main, son téléphone dans l’autre. Les secondes filent et les éclats de voix se font de plus en plus vifs, relate La Dépêche du Midi.

Brusquement, le père tente de s’emparer du smartphone de sa compagne. Mais celle-ci semble résister et c’est l’enfant du couple qui finit par faire les frais de la dispute en chutant lourdement au sol.

Le constat établi par le personnel médical aux urgences est lourd : sa grave fracture du crâne lui occasionne quelque vingt jours d’incapacité.

Jugé en comparution immédiate, le père a écopé d’un an de prison dont six mois ferme.