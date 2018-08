Grenoble : une marche blanche après le meurtre d'Adrien

Une marche blanche est organisée ce mercredi à Grenoble en hommage à Adrien Perez, jeune homme de 26 ans tué à l'arme blanche à la sortie d'une boîte de nuit, de Meylan, dans la banlieue grenobloise, le 29 juillet dernier.

Selon le parcours communiqué par les amis d'Adrien, le cortège doit partir de la place de Verdun à 16h pour traverser les rues piétonnes du centre-ville de Grenoble. Parmi les nombreux messages de soutien à la famille, plus de 1800 personnes ont déjà indiqué leur participation sur la page Facebook de l'événement.

Le rassemblement, organisé à l'initiative des amis d'Adrien, entend faire passer un message : dire «non à la violence, non à la barbarie» et dénoncer «l'insécurité de plus en plus présente sur l'agglomération grenobloise et en France».

Un maître-mot, qui fait échos aux mots de la mère du jeune disparu : «C’est comme ça que nous devons vivre, nous parents ? Parents qui avons été victimes de ces meurtriers. Hier c’était d’autres. Aujourd’hui, c’est nous. Et demain, qui ? Je crie ma révolte parce que ça suffit !», a déclaré Patricia Perez sur Franceinfo aujourd'hui.

Les trois agresseurs mis en examen

Les parents du jeune homme racontent qu'au moment de quitter la boîte de nuit «Le Phoenix» de Meylan, au nord-est de Grenoble, un des amis d'Adrien est pris à partie par trois autres jeunes. C'est en voulant le défendre qu'il aurait reçu le coup de couteau qui lui coûta la vie.

Les trois agresseurs ont depuis été écroués. Deux d'entre deux, deux frères de 20 et 19 ans, sont mis examen l'un pour meurtre, l'autre pour tentative de meurtre. Le troisième est inculpé pour violences en réunion avec arme. Libéré sous contrôle judiciaire, le parquet Grenoble a fait appel de la décision.

Les obsèques d'Adrien Perez seront célébrées vendredi à Grenoble. Une cagnotte Leetchi a également été ouverte par les amis du jeune homme, destinée à épauler sa famille et couvrir les frais liés à sa disparition.